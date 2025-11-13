4 удобрения, которые осенью важны в первую очередь - их сыпят прямо по снегу. Полная подготовка к сезону
- 04:35 13 ноября
- Анастасия Дмитриева
Осень — идеальное время для подготовки почвы к следующему сезону. После сбора урожая земля истощена и нуждается в поддержке. Удобрения, внесенные по снегу или при замерзшей почве, работают наиболее эффективно: талые воды сами распределят их к корням растений, и к весне почва будет готова к посадкам.
Четыре вида удобрений для осени
1. Древесная зола — натуральный минеральный комплекс
Зола содержит калий, фосфор, кальций и множество других полезных микроэлементов.
-
Дозировка: 100-150 г на 1 м².
Применение: Просто рассыпьте по снегу.
Назначение: Отлично подходит для ягодных кустарников (смородина, малина), чеснока, лука и деревьев.
Совет: Не смешивайте золу с азотными удобрениями.
2. Суперфосфат — укрепляет корни и помогает пережить зиму
Фосфор в суперфосфате растворяется медленно, что позволяет растениям использовать его к весне.
-
Дозировка: 30-40 г на 1 м².
-
Применение: Разбросайте гранулы по снегу.
-
Преимущество: Не вымывается водой и хорошо сочетается с золой.
3. Сульфат калия — подготавливает растения к зимним условиям
Калий способствует устойчивости многолетних растений к морозам и укрепляет их.
-
Дозировка: 15-25 г на 1 м².
-
Применение: Рассыпьте по снегу, не закапывая.
-
Примечание: Избегайте удобрений с хлором (например, хлористый калий), предпочтение отдавайте сульфату калия, особенно если у вас есть чувствительные растения.
4. Органические удобрения — питают и улучшают почву
-
Компост и перегной: 3-5 кг на 1 м². Просто рассыпьте по снегу — органика проникнет вглубь с талыми водами.
-
Костная мука: Отличный источник фосфора, который выделяется медленно. Особенно полезна для лука, чеснока и корнеплодов.
Что не следует вносить осенью
Азотные удобрения — это главная ошибка!
-
Мочевина, аммиачная селитра, свежий навоз.
-
Почему? Азот стимулирует рост растений, но зимой эти побеги все равно погибнут, ослабляя растение. Оставьте азотные удобрения на весну.
Универсальный осенний состав
Для упрощения процесса можно использовать готовую смесь:
-
1 ведро древесной золы
-
2 стакана двойного суперфосфата
-
1 стакан сульфата калия
Применение: Рассыпьте 150-200 г на 1 м² прямо по снегу или мерзлой земле.
Вывод: Осенняя подкормка — это простое и эффективное мероприятие. Главное — выбрать подходящие удобрения, которые помогут растениям, а не навредят. Проведя эту процедуру сейчас, вы подготовите почву для успешного дачного сезона весной, пишет автор канала Почавкаем | Рецепты.
