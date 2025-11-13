4 удобрения, которые осенью важны в первую очередь - их сыпят прямо по снегу. Полная подготовка к сезону

Дозировка: 100-150 г на 1 м².

1. Древесная зола — натуральный минеральный комплекс Зола содержит калий, фосфор, кальций и множество других полезных микроэлементов.

Применение: Просто рассыпьте по снегу.

Назначение: Отлично подходит для ягодных кустарников (смородина, малина), чеснока, лука и деревьев.

Совет: Не смешивайте золу с азотными удобрениями.

2. Суперфосфат — укрепляет корни и помогает пережить зиму

Фосфор в суперфосфате растворяется медленно, что позволяет растениям использовать его к весне.

Дозировка: 30-40 г на 1 м².

Применение: Разбросайте гранулы по снегу.

Преимущество: Не вымывается водой и хорошо сочетается с золой.

3. Сульфат калия — подготавливает растения к зимним условиям

Калий способствует устойчивости многолетних растений к морозам и укрепляет их.

Дозировка: 15-25 г на 1 м².

Применение: Рассыпьте по снегу, не закапывая.

Примечание: Избегайте удобрений с хлором (например, хлористый калий), предпочтение отдавайте сульфату калия, особенно если у вас есть чувствительные растения.

4. Органические удобрения — питают и улучшают почву

Компост и перегной: 3-5 кг на 1 м². Просто рассыпьте по снегу — органика проникнет вглубь с талыми водами.

Костная мука: Отличный источник фосфора, который выделяется медленно. Особенно полезна для лука, чеснока и корнеплодов.

Что не следует вносить осенью

Азотные удобрения — это главная ошибка!

Мочевина, аммиачная селитра, свежий навоз.

Почему? Азот стимулирует рост растений, но зимой эти побеги все равно погибнут, ослабляя растение. Оставьте азотные удобрения на весну.

Универсальный осенний состав

Для упрощения процесса можно использовать готовую смесь:

1 ведро древесной золы

2 стакана двойного суперфосфата

1 стакан сульфата калия

Применение: Рассыпьте 150-200 г на 1 м² прямо по снегу или мерзлой земле.

Вывод: Осенняя подкормка — это простое и эффективное мероприятие. Главное — выбрать подходящие удобрения, которые помогут растениям, а не навредят. Проведя эту процедуру сейчас, вы подготовите почву для успешного дачного сезона весной, пишет автор канала Почавкаем | Рецепты.

