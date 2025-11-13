Логотип новостного портала Прогород
4 удобрения, которые осенью важны в первую очередь - их сыпят прямо по снегу. Полная подготовка к сезону

4 удобрения, которые осенью важны в первую очередь - их сыпят прямо по снегу. Полная подготовка к сезонуфото из архива редакции

Осень — идеальное время для подготовки почвы к следующему сезону. После сбора урожая земля истощена и нуждается в поддержке. Удобрения, внесенные по снегу или при замерзшей почве, работают наиболее эффективно: талые воды сами распределят их к корням растений, и к весне почва будет готова к посадкам.

Четыре вида удобрений для осени

1. Древесная зола — натуральный минеральный комплекс
Зола содержит калий, фосфор, кальций и множество других полезных микроэлементов.

  • Дозировка: 100-150 г на 1 м².

  • Применение: Просто рассыпьте по снегу.

  • Назначение: Отлично подходит для ягодных кустарников (смородина, малина), чеснока, лука и деревьев.

  • Совет: Не смешивайте золу с азотными удобрениями.

    • 2. Суперфосфат — укрепляет корни и помогает пережить зиму
    Фосфор в суперфосфате растворяется медленно, что позволяет растениям использовать его к весне.

    • Дозировка: 30-40 г на 1 м².

    • Применение: Разбросайте гранулы по снегу.

    • Преимущество: Не вымывается водой и хорошо сочетается с золой.

    3. Сульфат калия — подготавливает растения к зимним условиям
    Калий способствует устойчивости многолетних растений к морозам и укрепляет их.

    • Дозировка: 15-25 г на 1 м².

    • Применение: Рассыпьте по снегу, не закапывая.

    • Примечание: Избегайте удобрений с хлором (например, хлористый калий), предпочтение отдавайте сульфату калия, особенно если у вас есть чувствительные растения.

    4. Органические удобрения — питают и улучшают почву

    • Компост и перегной: 3-5 кг на 1 м². Просто рассыпьте по снегу — органика проникнет вглубь с талыми водами.

    • Костная мука: Отличный источник фосфора, который выделяется медленно. Особенно полезна для лука, чеснока и корнеплодов.

    Что не следует вносить осенью

    Азотные удобрения — это главная ошибка!

    • Мочевина, аммиачная селитра, свежий навоз.

    • Почему? Азот стимулирует рост растений, но зимой эти побеги все равно погибнут, ослабляя растение. Оставьте азотные удобрения на весну.

    Универсальный осенний состав

    Для упрощения процесса можно использовать готовую смесь:

    • 1 ведро древесной золы

    • 2 стакана двойного суперфосфата

    • 1 стакан сульфата калия

    Применение: Рассыпьте 150-200 г на 1 м² прямо по снегу или мерзлой земле.

    Вывод: Осенняя подкормка — это простое и эффективное мероприятие. Главное — выбрать подходящие удобрения, которые помогут растениям, а не навредят. Проведя эту процедуру сейчас, вы подготовите почву для успешного дачного сезона весной, пишет автор канала Почавкаем | Рецепты.

