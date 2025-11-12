Новый год-2026 под пальмой: во сколько обойдется отпуск у моря на праздники

Как рассказала aif.ru Алевтина Новоселова, турагент с 15-летним опытом, основательница турфирмы, самым доступным вариантом празднования Нового года на море остается Египет. Недельный тур на двоих обойдется минимум в 170 тысяч рублей.

В этом году все больше россиян планируют сбежать от морозов и встретить Новый год на теплом побережье. По прогнозам Российского союза туриндустрии (РСТ), количество поездок за границу может подскочить на 21%! Куда отправиться за солнцем и сколько это будет стоить? Давайте разбираться.

Рост популярности зарубежных направлений в этом году связывают с укреплением рубля. РСТ прогнозирует, что новогодние каникулы за границей проведут около 1,4 млн россиян.

"С бронированием новогоднего отдыха лучше не тянуть, – советует Алевтина Новоселова. – В декабре даже "горящие" туры найти будет непросто. Например, еще пару недель назад тур в Эмираты на одного человека стоил 400 тысяч рублей, а сегодня – уже 460 тысяч! Если хотите сэкономить, присмотритесь к Египту. Там шесть ночей в простом отеле с питанием обойдутся минимум в 170 тысяч рублей."

Куда отправиться за солнцем и приключениями?

Для любителей экскурсий и комфортной погоды: ОАЭ, Катар (от 350 тысяч рублей за двоих на неделю) и Оман (от 250 тысяч рублей). Там сейчас приятные 20-22 градуса тепла.

Для тех, кто хочет позагорать и искупаться: Таиланд (от 230 тысяч рублей), Вьетнам (от 250 тысяч рублей), Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и Куба. Представьте себя, потягивающим коктейль на белоснежном пляже под ласковым солнцем!

Китай (Хайнань): Зимой сюда едут не купаться, а оздоравливаться. Прямые рейсы из России делают этот курорт популярным. Недельный отдых на двоих с завтраками обойдется примерно в 200 тысяч рублей.

Новогодний ужин: стоит ли переплачивать?

"Туристы чаще всего выбирают отдых именно в новогоднюю ночь, – делится Алевтина Новоселова. – Здесь все зависит от вашего бюджета. Новогодний ужин, включенный в стоимость тура, даже в бюджетном Египте добавит от 100 до 500 долларов к чеку. Некоторые отели также взимают плату за рождественский ужин 24-25 декабря, а кое-где предлагают отметить и Рождество 7 января."

После праздников – дешевле

В РСТ отмечают, что если перенести отпуск на период после 9 января, можно сэкономить до 50%.

Сейчас новогодний тур "все включено" в египетском отеле 4-5 звезд обойдется в 300 тысяч рублей на двоих или в 450 тысяч рублей на семью с ребенком. Помимо Египта, популярными направлениями остаются ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Европа теряет свою привлекательность, так как многие не хотят тратить время на многочасовые пересадки.

Россия тоже ждет!

По данным РСТ, до 20 ноября идет пик продаж на внутренние направления. Уже сейчас продано 60% туров. Дороже всего обойдется горнолыжный отдых: неделя в горах Сочи стоит около 80 тысяч рублей на человека с перелетом из Москвы, на Эльбрусе или в Архызе – до 90 тысяч рублей. Многие россияне выбирают на праздники оздоровительный отдых: 12 ночей в санатории Кавминвод стоят около 100 тысяч рублей на человека.

Экспертное заключение туроператора, Максима Иванова:

"При планировании новогоднего отдыха важно учитывать не только стоимость тура, но и дополнительные расходы на питание, экскурсии и развлечения. Также обратите внимание на погодные условия в выбранном регионе. Если основной целью является пляжный отдых, стоит выбирать страны с теплым морем и солнечной погодой. А если вы хотите активно провести время, рассмотрите варианты с экскурсионными программами или горнолыжными курортами. Главное – спланировать все заранее, чтобы ваш новогодний отпуск прошел идеально!"

