Одна химия, а не соль: Роскачество назвало 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Внимание, потребители! Эксперты схватились за голову: серьезные несоответствия обнаружены между обещаниями на упаковке и реальным качеством соли от пяти, казалось бы, надежных брендов. В чем подвох и стоит ли опасаться за свое здоровье?

Где соль, а где блеф? Игра в "место происхождения"

Многие производители, красуясь на этикетках, заявляют о "местном" происхождении своей соли, намекая на щедрые дары Крыма, Астрахани, Иркутской или Оренбургской областей. Но, как оказалось, эта информация чаще всего относится к месту… упаковки! То есть, соль добыли где-то в другом месте, а расфасовали, например, в Крыму, и вот вам "местный продукт". Это вводит покупателей в заблуждение и лишает возможности поддержать настоящего отечественного производителя. К чести торговых домов "Соль" и "Atlantika", они не скрывают белорусские и кипрские корни своей продукции. А вот другие прибегают к маркетинговым ухищрениям, например, наносят на упаковку ничего не значащую надпись "без ГМО" (как будто хлорид натрия может быть генетически модифицированным!).