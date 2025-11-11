Одна химия, а не соль: Роскачество назвало 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать
- 13:15 11 ноября
- Дмитрий Паскар
Внимание, потребители! Эксперты схватились за голову: серьезные несоответствия обнаружены между обещаниями на упаковке и реальным качеством соли от пяти, казалось бы, надежных брендов. В чем подвох и стоит ли опасаться за свое здоровье?
Где соль, а где блеф? Игра в "место происхождения"
Многие производители, красуясь на этикетках, заявляют о "местном" происхождении своей соли, намекая на щедрые дары Крыма, Астрахани, Иркутской или Оренбургской областей. Но, как оказалось, эта информация чаще всего относится к месту… упаковки! То есть, соль добыли где-то в другом месте, а расфасовали, например, в Крыму, и вот вам "местный продукт". Это вводит покупателей в заблуждение и лишает возможности поддержать настоящего отечественного производителя. К чести торговых домов "Соль" и "Atlantika", они не скрывают белорусские и кипрские корни своей продукции. А вот другие прибегают к маркетинговым ухищрениям, например, наносят на упаковку ничего не значащую надпись "без ГМО" (как будто хлорид натрия может быть генетически модифицированным!).
"Морская" соль: романтика с запахом химии?
Роскачество взялось за дело основательно и особое внимание уделило так называемой "морской" соли. Настоящая морская соль – это продукт, добытый с соблюдением особой технологии, сохраняющей всю пользу моря. Но, увы, некоторые производители беззастенчиво используют этот термин, не имея на то никакого права. Соль, произведенная в Подмосковье или Беларуси, может быть выдана за "морскую", вводя потребителя в заблуждение и продавая ему, по сути, обычную поваренную соль по завышенной цене.
Пять брендов, попавших под прицел: разоблачение нарушителей
Итак, вот они, герои нашего печального рейтинга, бренды, чья соль не прошла проверку на честность и соответствие стандартам:
- "Торговый дом Соль": грешит недостатком йода и использует сомнительную маркировку "без ГМО".
- "Валетек": недостаточное количество йода, важного для здоровья щитовидной железы.
- "Белёк": не дотягивает до стандартов по содержанию йода и обнаруживает избыток нерастворимых остатков.
- "Crista": переусердствовал с хлоридом натрия и неточно указал информацию на упаковке.
- "Салина": подкачал с дисциплиной и не выдержал заявленный ГОСТ по размеру гранул. Как будто соль, как огурцы, должна быть строго определенного размера!
Советы для покупателей: как не дать себя обмануть
Роскачество призывает потребителей быть бдительными и внимательно изучать информацию на упаковке соли. Обращайте внимание на страну происхождения, состав, наличие знаков качества и сертификатов. Если информация кажется неясной или сомнительной, лучше отказаться от покупки. Помните, здоровье дороже!
Это исследование – важный звоночек для всей пищевой отрасли. Оно подчеркивает необходимость большей прозрачности и усиленного контроля качества продуктов питания, чтобы защитить нас, потребителей, от недобросовестных производителей.
Экспертное мнение: Выбор соли – это не просто покупка специи, это забота о своем здоровье. Недостаток йода может привести к серьезным проблемам со щитовидной железой, а избыток натрия – к повышению артериального давления. Поэтому при выборе соли стоит отдать предпочтение проверенным производителям, тщательно изучать состав и помнить, что качество продукта – это инвестиция в ваше долголетие.
