Без пестицидов и легкий как облако: специалисты Роскачества назвали самые качественные марки зефира — внутри только польза

Начнем с главного – безопасности. В последнее время многих волнует содержание пестицидов в продуктах, особенно в тех, где используются фрукты. Спешим обрадовать: проверка Роскачества не выявила следов пестицидов ни в одном из исследованных образцов зефира. Это значит, что вы можете наслаждаться этой сладостью, не опасаясь за свое здоровье.

Зефир – не просто воздушное лакомство к чаю, а продукт, требующий точности и мастерства в производстве. Хотите узнать, как выбрать безопасный и вкусный зефир? Специалисты Роскачества провели масштабное исследование, чтобы раскрыть секреты идеальной сладости.

Идеальный зефир должен таять во рту, быть легким и воздушным. Секрет этой текстуры кроется в плотности продукта. Согласно ГОСТу, она не должна превышать 0,6 г/см³. Меньше – лучше!

Чем ниже плотность, тем более нежным и тающим будет зефир. Если хотите настоящего удовольствия, обращайте внимание на этот параметр!

Фруктовое пюре: есть ли оно на самом деле?

Настоящий зефир невозможен без фруктовой основы, чаще всего – яблочного пюре. Это не просто вкусовая добавка, а ключевой ингредиент, формирующий текстуру и вкус продукта.

Минимальный процент фруктов по ГОСТу: 11%

11% Для получения Знака качества: не менее 20%

не менее 20% Советский стандарт: более 20%

К сожалению, не все производители добросовестно соблюдают эти требования. Некоторые образцы содержали ничтожно малое количество фруктового пюре:

«Сибирь» – всего 0,3%

«Конфил» – 9%

Aro – 3,5%

Перед покупкой внимательно изучайте состав! Если фруктовое пюре отсутствует в списке ингредиентов, перед вами, скорее всего, имитация зефира.

Хрупкий баланс влаги: сухарь или липкая масса?

Зефир очень чувствителен к изменениям влажности. Он может быстро впитать влагу из воздуха и стать липким, или, наоборот, высохнуть и превратиться в жесткий сухарь. Хорошая новость: все протестированные марки зефира успешно прошли испытание на сохранение оптимального уровня влажности, что говорит о соблюдении технологии производства.

Вывод: как выбрать качественный зефир?

При выборе зефира не стоит полагаться только на красивую упаковку и обещания маркетологов. Внимательно изучайте состав, обращайте внимание на плотность и содержание фруктового пюре. Настоящий зефир – это не просто сладость, а результат точного соблюдения технологии, где важна каждая деталь. Помните: безопасный, воздушный и фруктовый зефир – это источник удовольствия и пользы!

Экспертное уточнение: "Результаты исследования Роскачества подчеркивают важность осознанного подхода к выбору продуктов, - отмечает диетолог-нутрициолог Ирина Петрова. - Зефир, при правильном выборе, может быть полезным десертом, содержащим пектин, который благотворно влияет на пищеварение. Однако не стоит забывать про умеренность и высокое содержание сахара в этом продукте. Важно выбирать зефир с минимальным количеством добавок и красителей, отдавая предпочтение производителям, использующим натуральные ингредиенты."

