Почему кошка постоянно мяукает: три основные причины и случаи, в которых нужно мчать к ветеринару

Постоянное мяуканье кошки может быть как просьбой, так и сигналом о проблеме. Чтобы понять питомца, важно разобраться в возможных причинах такого поведения.

1. Базовые потребности и инстинкты

Первое, на что стоит обратить внимание, — удовлетворение основных нужд животного. Возможно, в миске нет свежей воды, закончился корм или лоток требует уборки. Отдельная причина — половое поведение. В период активности кошки и коты могут становиться особенно голосистыми, призывая партнера.