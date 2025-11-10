Логотип новостного портала Прогород
Домашний торт «Черепаха»: сметанный крем точно получится

Этот торт — настоящая классика, проверенная временем. Нежные шоколадные коржи и воздушный сметанный крем образуют гармоничное сочетание. Его преимущество — простота приготовления: вам не нужно тратить много времени на сборку и украшение.

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука — 2 стакана (≈ 320 г)

  • Сахар — 1 стакан (≈ 200 г)

  • Размягченное сливочное масло — 150 г

  • Яйца — 3 шт.

  • Какао-порошок — 2 ст. л.

  • Сода — 1 ч. л.

  • Уксус 9% — 1 ст. л. (для гашения соды)

    • Для крема и декора:

    • Густая сметана (от 20%) — 500 г

    • Сахар — 1 стакан (≈ 200 г)

    • Очищенные грецкие орехи — 100 г

    Приготовление

    Шаг 1: Тесто для коржей

    1. Взбейте размягченное масло с сахаром до пышной консистенции.

    2. Постепенно добавьте яйца, тщательно перемешивая.

    3. Просейте муку и какао и введите их в тесто, аккуратно замешивая.

    4. В конце добавьте соду, предварительно погашенную уксусом, и замесите эластичное тесто.

    Шаг 2: Формирование коржей

    1. Разделите тесто на 6-8 равных частей и сформируйте из них шарики.

    2. Раскатайте каждый шарик на пергаменте в тонкий пласт толщиной 3-4 мм.

    3. Вырежьте из раскатанного теста ровные круги с помощью стакана или формы. Не выбрасывайте обрезки!

    4. Из оставшихся обрезков сформируйте туловище, лапы и голову черепахи.

    5. Выпекайте все детали на противне, застеленном пергаментом, при температуре 180°C в течение 7-10 минут. Дайте коржам остыть.

    Шаг 3: Приготовление крема и сборка торта

    1. Взбейте сметану с сахаром до получения однородной массы.

    2. Измельчите грецкие орехи.

    3. Сборка торта: положите один корж-кружок на тарелку, смажьте его кремом и посыпьте орехами. Повторите с оставшимися коржами.

    4. Положите последний корж-кружок в качестве верхнего слоя, смажьте его кремом. Закрепите по бокам и спереди лапы и голову черепахи. Обильно смажьте все детали кремом и посыпьте орехами для создания рельефного «панциря».

    Шаг 4: Пропитка торта

    Готовый торт поставьте в холодильник минимум на 8-10 часов, желательно на ночь. Это необходимо для того, чтобы коржи пропитались, а крем стабилизировался.

    Приятного аппетита! Домашний торт «Черепаха» готов, и он обязательно порадует вас и ваших близких, пишет источник.

