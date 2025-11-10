Домашний торт «Черепаха»: сметанный крем точно получится
Этот торт — настоящая классика, проверенная временем. Нежные шоколадные коржи и воздушный сметанный крем образуют гармоничное сочетание. Его преимущество — простота приготовления: вам не нужно тратить много времени на сборку и украшение.
Ингредиенты
Для теста:
-
Пшеничная мука — 2 стакана (≈ 320 г)
Сахар — 1 стакан (≈ 200 г)
Размягченное сливочное масло — 150 г
Яйца — 3 шт.
Какао-порошок — 2 ст. л.
Сода — 1 ч. л.
Уксус 9% — 1 ст. л. (для гашения соды)
Для крема и декора:
-
Густая сметана (от 20%) — 500 г
-
Сахар — 1 стакан (≈ 200 г)
-
Очищенные грецкие орехи — 100 г
Приготовление
Шаг 1: Тесто для коржей
-
Взбейте размягченное масло с сахаром до пышной консистенции.
-
Постепенно добавьте яйца, тщательно перемешивая.
-
Просейте муку и какао и введите их в тесто, аккуратно замешивая.
-
В конце добавьте соду, предварительно погашенную уксусом, и замесите эластичное тесто.
Шаг 2: Формирование коржей
-
Разделите тесто на 6-8 равных частей и сформируйте из них шарики.
-
Раскатайте каждый шарик на пергаменте в тонкий пласт толщиной 3-4 мм.
-
Вырежьте из раскатанного теста ровные круги с помощью стакана или формы. Не выбрасывайте обрезки!
-
Из оставшихся обрезков сформируйте туловище, лапы и голову черепахи.
-
Выпекайте все детали на противне, застеленном пергаментом, при температуре 180°C в течение 7-10 минут. Дайте коржам остыть.
Шаг 3: Приготовление крема и сборка торта
-
Взбейте сметану с сахаром до получения однородной массы.
-
Измельчите грецкие орехи.
-
Сборка торта: положите один корж-кружок на тарелку, смажьте его кремом и посыпьте орехами. Повторите с оставшимися коржами.
-
Положите последний корж-кружок в качестве верхнего слоя, смажьте его кремом. Закрепите по бокам и спереди лапы и голову черепахи. Обильно смажьте все детали кремом и посыпьте орехами для создания рельефного «панциря».
Шаг 4: Пропитка торта
Готовый торт поставьте в холодильник минимум на 8-10 часов, желательно на ночь. Это необходимо для того, чтобы коржи пропитались, а крем стабилизировался.
Приятного аппетита! Домашний торт «Черепаха» готов, и он обязательно порадует вас и ваших близких
