Домашний торт «Черепаха»: сметанный крем точно получится

Этот торт — настоящая классика, проверенная временем. Нежные шоколадные коржи и воздушный сметанный крем образуют гармоничное сочетание. Его преимущество — простота приготовления: вам не нужно тратить много времени на сборку и украшение.

Размягченное сливочное масло — 150 г

Яйца — 3 шт.

Какао-порошок — 2 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Уксус 9% — 1 ст. л. (для гашения соды)

Для крема и декора:

Густая сметана (от 20%) — 500 г

Сахар — 1 стакан (≈ 200 г)

Очищенные грецкие орехи — 100 г

Приготовление

Шаг 1: Тесто для коржей

Взбейте размягченное масло с сахаром до пышной консистенции. Постепенно добавьте яйца, тщательно перемешивая. Просейте муку и какао и введите их в тесто, аккуратно замешивая. В конце добавьте соду, предварительно погашенную уксусом, и замесите эластичное тесто.

Шаг 2: Формирование коржей

Разделите тесто на 6-8 равных частей и сформируйте из них шарики. Раскатайте каждый шарик на пергаменте в тонкий пласт толщиной 3-4 мм. Вырежьте из раскатанного теста ровные круги с помощью стакана или формы. Не выбрасывайте обрезки! Из оставшихся обрезков сформируйте туловище, лапы и голову черепахи. Выпекайте все детали на противне, застеленном пергаментом, при температуре 180°C в течение 7-10 минут. Дайте коржам остыть.

Шаг 3: Приготовление крема и сборка торта

Взбейте сметану с сахаром до получения однородной массы. Измельчите грецкие орехи. Сборка торта: положите один корж-кружок на тарелку, смажьте его кремом и посыпьте орехами. Повторите с оставшимися коржами. Положите последний корж-кружок в качестве верхнего слоя, смажьте его кремом. Закрепите по бокам и спереди лапы и голову черепахи. Обильно смажьте все детали кремом и посыпьте орехами для создания рельефного «панциря».

Шаг 4: Пропитка торта

Готовый торт поставьте в холодильник минимум на 8-10 часов, желательно на ночь. Это необходимо для того, чтобы коржи пропитались, а крем стабилизировался.

Приятного аппетита! Домашний торт «Черепаха» готов, и он обязательно порадует вас и ваших близких, пишет источник.

Читайте также: