Мой зять взял Lada Vesta, а я Skoda Rapid: через 80 000 км оба поняли, кто из нас сглупил 6 лет назад

В 2018 году я лично столкнулся с непростой дилеммой: Lada Vesta в кузове универсал или Skoda Rapid. Выбор был сложным, так как каждый автомобиль предлагал свои уникальные преимущества. Lada Vesta была примерно на 60-70 тысяч рублей дешевле Skoda, что для многих покупателей могло стать решающим фактором.

Автомобильный рынок претерпел значительные изменения в последние годы. Если раньше за полтора миллиона рублей можно было приобрести достойный автомобиль, например, Skoda Octavia или Toyota Corolla, то сегодня за эту сумму в лучшем случае можно рассчитывать на Lada Vesta в базовой комплектации, лишенной каких-либо привлекательных опций.

Я всерьез рассматривал приобретение Lada Vesta и даже посетил автосалон местного дилера, но общение с менеджерами оставило после себя неприятный осадок. Создавалось впечатление, что их больше волнует получение собственной прибыли, чем удовлетворение реальных потребностей клиента. Моя просьба продать автомобиль без навязанных дополнительных аксессуаров была отклонена. Мне предложили ждать 2-3 месяца, пока нужная комплектация поступит с завода. Такой подход меня категорически не устроил.

В салоне Skoda обстановка оказалась совершенно другой. Все дополнительные опции, уже установленные на автомобиле, были предложены в качестве бонуса, что в денежном эквиваленте составляло примерно 40 000 рублей. Этот привлекательный пакет включал зимнюю шипованную резину Yokohama R16, защиту двигателя, комплект оригинальных резиновых ковриков VAG (в дополнение к ворсовым, установленным на заводе), защитные сетки для радиатора и тонировку задних стекол. Мне даже предложили бесплатно установить сигнализацию с обратной связью и автозапуском, но, опасаясь потенциального вмешательства в электронику нового автомобиля, я решил отказаться.

Сравнение Skoda Rapid и Lada Vesta: Взгляд сквозь Время

В итоге, Skoda Rapid обошелся мне даже дешевле, чем предлагали заплатить за Lada Vesta в базовой комплектации. Прошло шесть лет, и теперь я могу с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор: Rapid, без всяких сомнений, оказался более удачным приобретением, чем могла бы быть Lada Vesta.

В настоящее время в моем распоряжении есть практически новая Lada Vesta (с пробегом менее 1000 км), выпущенная до печально известных событий 2022 года, собранная с использованием европейских комплектующих и оснащенная проверенными временем агрегатами.

Субъективные Ощущения: К Чему Привыкнуть Так и Не Удалось

Как известно, к хорошему быстро привыкаешь. В моем случае роль "хорошего" играет Skoda Rapid, а к Lada Vesta я так и не смог до конца адаптироваться. Все, начиная от эргономики органов управления и заканчивая удобством посадки в водительском кресле, просто несопоставимо со Skoda. Несмотря на наличие подлокотников, их расположение не позволяет найти оптимальное положение для комфортной поездки.

Сравнивая обе машины, испытываешь неоднозначные чувства. На некоторых участках дороги, особенно на разбитых грунтовых дорогах, Lada Vesta кажется более комфортной благодаря увеличенному ходу подвески и ее большей мягкости. Однако на 95% дорог, как в городе, так и за его пределами, Skoda Rapid значительно превосходит Lada Vesta по комфорту работы подвески. Rapid ощущается более собранным и сбалансированным, в то время как Lada Vesta кажется немного расхлябанной.

Еще один раздражающий момент, который сразу бросается в глаза при езде на Lada Vesta по неровной дороге, – это легкий глухой звук из-под капота, предположительно, исходящий от работы опоры двигателя. Вероятно, к этому можно привыкнуть, но после Skoda слышать посторонние шумы как в салоне, так и снаружи, крайне непривычно.

Управляемость и Трансмиссия

К управляемости Lada Vesta сложно предъявить серьезные претензии, но чтобы ощутить истинную разницу и понять, какой должна быть идеальная управляемость в B-классе, достаточно проехать по трассе с резким маневрированием на Skoda Rapid. После этого становится очевидным, что Lada Vesta хороша, но все же недостаточно хороша, чтобы конкурировать со Skoda по этому параметру.

Коробка передач – это ахиллесова пята всех владельцев Lada Vesta с вазовской МКПП. Присутствуют все недостатки, характерные для трансмиссий ВАЗ, начиная с 2108: гул на низких передачах при сбросе педали газа и тугое переключение передач, особенно при переходе со второй на третью и с третьей на четвертую. Решением проблемы может стать замена масла КПП на более качественное.

В Skoda Rapid передачи включаются буквально одним пальцем, кулиса работает четко, легко и прогнозируемо. Коробка передач функционирует идеально, тихо и без каких-либо неприятных звуков при торможении двигателем.

Факты: Надежность и Стойкость к Коррозии

В качестве примера надежности рассмотрим Lada Vesta, принадлежащую моему зятю, с пробегом около 80 000 км.

За период эксплуатации были заменены: рулевая рейка (примерно на 50 000 км пробега), рулевые наконечники, гофра на выхлопной системе (несколько раз) и один из кислородных датчиков. У моей Skoda Rapid с аналогичным пробегом подобных проблем не возникало.

На кузове Lada Vesta уже начали появляться "рыжики": на крыше в районе сколов (крыша не оцинкована), на дверях с внутренней стороны и на крышке багажника. Существуют опасения, что через 2-3 года коррозия может стать более серьезной проблемой. На кузове моей Skoda Rapid, даже при тщательном осмотре днища и скрытых полостей, нет ни одного намека на коррозию.

Рассказы о ненадежности VAG-ов, "масложоре" и слабом лакокрасочном покрытии – это мифы, предназначенные для тех, кто сталкивается с автомобилями с сомнительной историей и множеством скрытых дефектов. Новая Skoda – это надежность и предсказуемость. Мотор и коробка передач (как автоматическая, так и механическая) могут без проблем пройти 500 000 км при адекватной эксплуатации, подвеска – 300 000 км, а кузов сохранит приемлемый внешний вид как минимум 15 лет (а то и 20 – при должном уходе).

Спустя шесть лет я нисколько не сомневаюсь в том, что покупка Skoda Rapid вместо Lada Vesta была абсолютно правильным решением.

Экспертное Уточнение:

Выбор автомобиля – это всегда сложный компромисс, учитывающий личные предпочтения, финансовые возможности и условия эксплуатации. Данный пример наглядно демонстрирует, что цена автомобиля не всегда является определяющим фактором. Более дорогой автомобиль, особенно иностранного производства, может оказаться более выгодным в долгосрочной перспективе благодаря более высокому качеству сборки, надежности и устойчивости к коррозии. Важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и расходы на текущее обслуживание, возможные ремонты и потенциальную потерю стоимости при будущей перепродаже. В конечном итоге, идеальный автомобиль – это тот, который в максимальной степени удовлетворяет ваши конкретные потребности и ожидания.

