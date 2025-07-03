Яд в бульоне. Врач рассказала, из каких съедобных грибов не стоит варить суп

После обильных дождей леса оживают и наполняются грибами. Любители "тихой охоты" с удовольствием собирают грибы, появляющиеся во время колошения зерновых культур – колосовики, белые грибы, подберезовики и другие трубчатые виды.

Лето – время грибного изобилия! Подберезовики, маслята, подосиновики, благородные белые грибы – природа щедро делится своими дарами. Но, оказывается, не все лесные трофеи подходят для приготовления ароматного супа. В чем же причина такой избирательности?

Грибы можно готовить по-разному: солить, жарить, варить – и в каждом виде они сохраняют свой неповторимый вкус. Но, как выясняется, не все съедобные грибы годятся для варки супов. Почему так? На этот вопрос отвечает Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии.

Абсолютно все грибы, даже те, которые мы привыкли считать съедобными, содержат токсичные вещества. Некоторые виды при нагревании начинают активно выделять яд. Именно такие грибы не стоит использовать для приготовления супов, так как токсины переходят в бульон. Специалисты из Лаборатории профилактической и экологической токсикологии Белорусского научно-исследовательского санитарно-гигиенического института в Минске предупреждают, что пластинчатые грибы, обладающие горьким млечным соком (грузди, волнушки, рыжики, сыроежки, лисички), не подходят для варки супов. Отвар из этих грибов необходимо сливать, и ни в коем случае не употреблять в пищу. После отваривания такие грибы можно пожарить или добавить в салат.

Токсикологи из Московского центра профилактической медицины и долголетия также подчеркивают, что токсины, содержащиеся в весенних сморчках и строчках, легко разрушаются в воде при термической обработке.

Перезревшие грибы – скрытая опасность

Грибы, которые переросли, содержат белок, который начал разлагаться и плохо усваивается организмом. По своей структуре он напоминает хитин, из которого состоят панцири насекомых и ракообразных. Употребление такого белка может спровоцировать острую аллергическую реакцию или гастрит. Кроме того, старые грибы часто заражены плесенью и одноклеточными паразитами. Во время варки супа все эти вредные вещества переходят в бульон, оказывая токсическое воздействие на организм.

Грибы вдоль дорог – табу!

Вдоль дорог часто можно встретить грибы, которые раньше в этих местах не росли. Например, шампиньоны в теплое время года могут появляться даже на городских газонах. Специалисты Санкт-Петербургского лесотехнического университета объясняют это тем, что остатки грибов из магазинов, из-за небрежности персонала, попадают в почву и образуют новые грибницы.

Грибы, растущие в городских парках, скверах или вдоль дорог, категорически не рекомендуется употреблять в пищу, особенно для приготовления супов. Они обладают способностью накапливать тяжелые металлы и ядохимикаты в концентрациях, значительно превышающих безопасные нормы.

Больше всего токсинов накапливается в шляпках грибов, куда они попадают с осадками, загрязненными промышленными выбросами и автомобильными выхлопами.

Кроме того, грибы эффективно накапливают даже небольшие дозы радиоактивного излучения, превосходя в этом многие другие растения и организмы.

При варке супа все эти загрязнения переходят в бульон, делая его не только бесполезным, но и опасным для здоровья.

Медицинские специалисты подчеркивают, что грибы – это скорее деликатес для удовольствия, чем полезный продукт для здоровья. Они тяжело усваиваются организмом и имеют ряд ограничений к употреблению. Поэтому важно не злоупотреблять грибами, как сообщает издание "ВФокусе".

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