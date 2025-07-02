С сегодняшнего дня: Сбербанк обратился ко всем россиянам, которые оставляют деньги на банковской карте

Фото из архива "ПроГорода"

Многие из нас по привычке оставляют свободные деньги на банковской карте, ведь это удобно, быстро и всегда под рукой. Но задумывались ли вы о том, что эти средства, оставаясь без движения, постепенно обесцениваются из-за инфляции? Сбербанк предлагает эффективное решение, которое позволит вам не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения – выгодный накопительный счет с повышенной процентной ставкой.

Больше, чем просто банковский счет: