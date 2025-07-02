Стирают круче элитных, а стоят дешевле: названы 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

Фото из архива "ПроГорода"

В преддверии жаркого лета Роскачество провело масштабное исследование стиральных порошков, предназначенных для цветного белья, оценив их по 30 ключевым параметрам! Эксперты проверили не только способность порошков удалять сложные пятна, но и их влияние на яркость и насыщенность цвета ткани после множества стирок, уровень аллергенности и безопасность для окружающей среды. Как Выбирали Самых Эффективных?

В условиях лаборатории эксперты оценивали, насколько хорошо порошки справляются с удалением сложных загрязнений, защищают структуру ткани и цвет волокон, не вызывают ли раздражения кожи и не содержат ли веществ, потенциально опасных для здоровья человека и природы. Главной интригой стало сравнение доступных по цене отечественных порошков с популярными премиальными марками.