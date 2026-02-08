Коми представила национальные деликатесы на всероссийском гастрономическом марафоне

Кулинарные традиции региона стали частью большого федерального проекта. Республика Коми презентовала уникальные блюда на марафоне “Учим кулинарный язык России” в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Мероприятие прошло в столичном Национальном центре “Россия” в рамках просветительского марафона общества “Знание”. Для делегации из Коми это была возможность показать культурное богатство региона на федеральном уровне. Гостям предложили попробовать традиционные угощения: шаньги с разными начинками, пельмени из оленины, щучью икру со сливками, а также грибные и ягодные деликатесы. Каждое блюдо отражает историю и быт народа, сформированные жизнью на севере, где используют дары природы.