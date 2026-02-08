В Коми на трассе столкнулись автомобиль и трактор

За сутки в регионе зафиксировано 2 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Всего на дорогах республики произошло 25 аварий.

Первое происшествие случилось утром 7 февраля на автодороге “Чебоксары – Сыктывкар”. Водитель Hyundai не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Volvo. Травмы получили три пассажира “Хёндая”: мужчина 1955 года рождения, девушка 2007 года рождения и юноша 2006 года рождения. Об этом сообщили в УГИБДД по Коми.