В Коми на трассе столкнулись автомобиль и трактор

В Коми на трассе столкнулись автомобиль и тракторФото Госавтоинспекции Коми

За сутки в регионе зафиксировано 2 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Всего на дорогах республики произошло 25 аварий.

Первое происшествие случилось утром 7 февраля на автодороге “Чебоксары – Сыктывкар”. Водитель Hyundai не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Volvo. Травмы получили три пассажира “Хёндая”: мужчина 1955 года рождения, девушка 2007 года рождения и юноша 2006 года рождения. Об этом сообщили в УГИБДД по Коми.

Вечером того же дня на этой же трассе произошло второе ДТП. Водитель автомобиля JAC не рассчитал дистанцию и врезался в трактор “МТЗ-82”. В результате пострадал мужчина за рулем легковушки 1998 года рождения и пассажир трактора 2004 года рождения. Участники аварий доставлены в медучреждения.

По предварительным данным, оба водителя были трезвы. Основной причиной инцидентов считается несоблюдение безопасной дистанции.

Ранее мы сообщали, что в Коми за неделю изъяли более 60 единиц оружия. 

