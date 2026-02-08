В Коми изъяли более 60 единиц охотничьего оружия за неделю

Фото Управления Росгвардии по Коми

В республике за 7 дней пресекли 10 нарушений в сфере оборота огнестрелов. Силовики конфисковали у населения десятки образцов. Сотрудники Росгвардии в Коми провели серию проверок, в ходе которых изъяли 61 единицу охотничьего оружия. Троих владельцев привлекли к ответственности за несвоевременное уведомление о смене адреса регистрации. Всего зафиксировали 10 административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям напомнили о строгих правилах хранения оружия. Его необходимо содержать в специальных сейфах или металлических шкафах по месту официальной регистрации владельца. Эти меры призваны исключить доступ к оружию посторонних лиц, включая несовершеннолетних членов семьи. Закон возлагает полную ответственность за сохранность и учет огнестрелов непосредственно на его владельца.

Изъятое оружие помещено на хранение. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Плановые проверки законности хранения оружия в регионе продолжаются.