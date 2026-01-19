На трассе в Коми столкнулись УАЗ и фура

Фото ГАИ Коми

Авария случилась в Сосногорском районе 18 января на 430 километре трассы Сыктывкар-Нарьян-Мар. Детали сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона. Водитель "УАЗ Патриот" 2001 года рождения, двигаясь в сторону Печоры, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным грузовиком Scania с прицепом, за рулем которого находился водитель 1983 года рождения.

В результате ДТП мужчина за рулем внедорожника получил ушиб колена, в госпитализации не нуждался. Отмечается, что он был пристегнут ремнем безопасности, его стаж составляет семь лет.

При осмотре места происшествия выявлены недостатки в содержании дорожного полотна, а именно: снежный накат и рыхлый снег на обочине.