В Коми полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью 40 тысяч рублей
- 23:00 16 января
- Инесса Богатая
В местное отделение полиции обратилась девушка 2002 года рождения с заявлением о пропаже гаджета. Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в хищении был быстро установлен. Им оказался 40-летний ухтинец, ранее имевший проблемы с законом.
При проведении обыска в его квартире, сотрудники полиции обнаружили пропавший телефон. Мужчина признался, что нашел его на улице и решил оставить себе, о чем сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.
МВД по Республике Коми напоминает гражданам о необходимости сообщать в полицию или органы местного самоуправления о найденных вещах. Полиция, в соответствии с законом, обязана принимать меры по сохранности находок и возвращению их владельцам. Если в течение полугода владелец не будет установлен, нашедший вещь может оставить ее себе.
Важно помнить, что присвоение найденного имущества, по которому можно установить собственника, является уголовным преступлением и квалифицируется как кража, согласно статье 158 УК РФ.
