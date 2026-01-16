Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью 40 тысяч рублей

В Коми полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью 40 тысяч рублейФото "Про Город"

В местное отделение полиции обратилась девушка 2002 года рождения с заявлением о пропаже гаджета. Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в хищении был быстро установлен. Им оказался 40-летний ухтинец, ранее имевший проблемы с законом.

При проведении обыска в его квартире, сотрудники полиции обнаружили пропавший телефон. Мужчина признался, что нашел его на улице и решил оставить себе, о чем сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.

МВД по Республике Коми напоминает гражданам о необходимости сообщать в полицию или органы местного самоуправления о найденных вещах. Полиция, в соответствии с законом, обязана принимать меры по сохранности находок и возвращению их владельцам. Если в течение полугода владелец не будет установлен, нашедший вещь может оставить ее себе.

Важно помнить, что присвоение найденного имущества, по которому можно установить собственника, является уголовным преступлением и квалифицируется как кража, согласно статье 158 УК РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми ушел из жизни известный художник-этнофутурист Юрий Лисовский.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+