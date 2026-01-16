В Коми полицейские раскрыли кражу смартфона стоимостью 40 тысяч рублей

Фото "Про Город"

В местное отделение полиции обратилась девушка 2002 года рождения с заявлением о пропаже гаджета. Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в хищении был быстро установлен. Им оказался 40-летний ухтинец, ранее имевший проблемы с законом. При проведении обыска в его квартире, сотрудники полиции обнаружили пропавший телефон. Мужчина признался, что нашел его на улице и решил оставить себе, о чем сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, предусматривающей ответственность за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенное имущество изъято и в скором времени будет возвращено законной владелице.