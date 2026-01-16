Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми ушел из жизни известный художник-этнофутурист Юрий Лисовский

В Коми ушел из жизни известный художник-этнофутурист Юрий ЛисовскийФото Национальная библиотека Коми

Он скончался после продолжительной болезни. Информацию о кончине талантливого деятеля искусства подтвердил редактор журнала "АРТ" Павел Лимеров, передает "Комиинформ".

Юрий Лисовский родился в украинском городе Шепетовка в 1964 году. В подростковом возрасте он переехал в Сыктывкар, где получил образование в речном училище. Тяга к искусству привела его в Сыктывкарское училище искусств, которое он успешно окончил в 1990 году. В начале 90-х годов Юрий Лисовский увлекся этнофутуризмом, направление, ставшее визитной карточкой многих финно-угорских регионов, включая Республику Коми. Он стал одним из самых ярких представителей этого направления, сочетающего в себе сохранение национальных традиций и стремление к современному мировому культурному пространству.

Художник активно участвовал в республиканских и международных выставках, представляя свое творчество в Финляндии, Эстонии, Венгрии, Удмуртии, Перми. Он также принимал участие в Международном скульптурном симпозиуме, посвященном финно-угорскому миру.

Юрий Лисовский был многогранной личностью: не только художником, но и талантливым фотографом, философом и изобретателем.

В своих работах он черпал вдохновение в мифологии коми народа, создавая картины, наполненные глубоким символизмом. Художник объяснял, что его творчество часто строится на детских воспоминаниях и ассоциациях.

За свою жизнь Юрий Лисовский получил 6 патентов на изобретения.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого по уголовному делу о хлопке в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+