В Коми ушел из жизни известный художник-этнофутурист Юрий Лисовский

Юрий Лисовский родился в украинском городе Шепетовка в 1964 году. В подростковом возрасте он переехал в Сыктывкар, где получил образование в речном училище. Тяга к искусству привела его в Сыктывкарское училище искусств, которое он успешно окончил в 1990 году. В начале 90-х годов Юрий Лисовский увлекся этнофутуризмом, направление, ставшее визитной карточкой многих финно-угорских регионов, включая Республику Коми. Он стал одним из самых ярких представителей этого направления, сочетающего в себе сохранение национальных традиций и стремление к современному мировому культурному пространству.

Он скончался после продолжительной болезни. Информацию о кончине талантливого деятеля искусства подтвердил редактор журнала "АРТ" Павел Лимеров, передает "Комиинформ".

Художник активно участвовал в республиканских и международных выставках, представляя свое творчество в Финляндии, Эстонии, Венгрии, Удмуртии, Перми. Он также принимал участие в Международном скульптурном симпозиуме, посвященном финно-угорскому миру.

Юрий Лисовский был многогранной личностью: не только художником, но и талантливым фотографом, философом и изобретателем.

В своих работах он черпал вдохновение в мифологии коми народа, создавая картины, наполненные глубоким символизмом. Художник объяснял, что его творчество часто строится на детских воспоминаниях и ассоциациях.

За свою жизнь Юрий Лисовский получил 6 патентов на изобретения.

