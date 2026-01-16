Логотип новостного портала Прогород
Полиция задержала подозреваемого по уголовному делу о хлопке в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Полиция задержала подозреваемого по уголовному делу о хлопке в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре Скрин из видео СУ СК РФ по Коми

Следователи продолжают работу по уголовному делу, возбужденному в связи с инцидентом в Эжве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно информации, предоставленной ведомством, расследование выявило факт злоупотребления служебным положением одним из преподавателей данного учреждения. Установлено, что 15 января, во время проведения стандартного учебного занятия, он активировал учебно-тренировочную гранату. Это привело к хлопку и воспламенению легковоспламеняющихся материалов, находившихся в аудитории, в результате чего пострадали двадцать слушателей Центра.

Против преподавателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее за собой серьезные последствия). Он находится под стражей, и решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

В настоящее время проводятся опросы очевидцев, назначены медицинские экспертизы, изъята документация, имеющая значение для хода расследования, а также осуществляются другие необходимые следственные мероприятия для сбора и фиксации доказательств.

