Полиция задержала подозреваемого по уголовному делу о хлопке в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Следователи продолжают работу по уголовному делу, возбужденному в связи с инцидентом в Эжве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно информации, предоставленной ведомством, расследование выявило факт злоупотребления служебным положением одним из преподавателей данного учреждения. Установлено, что 15 января, во время проведения стандартного учебного занятия, он активировал учебно-тренировочную гранату. Это привело к хлопку и воспламенению легковоспламеняющихся материалов, находившихся в аудитории, в результате чего пострадали двадцать слушателей Центра.