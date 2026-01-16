Логотип новостного портала Прогород
В Коми 16 января выпадет снег

В региона ожидается переменчивая погода с морозными ночами.

В Сыктывкаре ночью термометры покажут от -17 до -19 градусов Цельсия. Днем ожидается потепление до -11…-13°C, небо будет переменчивым, с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

В Ухте в ночное время температура опустится до -14…-16°C. Днем столбик термометра зафиксируется на отметке -11…-13°C. Ночью преимущественно сухо, днем ожидается снег. Ветер южного и юго-западного направления, умеренный.

В Печоре ночью ожидается -13…-15°C, днем немного теплее: -9…-11°C. Ночью выпадет небольшой снег, днем - умеренный. Ветер южный, умеренной силы.

В Воркуте ночью температура воздуха составит -16…-18°C, днем -10…-12°C. Ожидается облачная погода с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Усинске ночью прогнозируется -11…-13°C, днем -9…-11°C. Ночью ожидается небольшой снег, днем - умеренный. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Инте ночью прогнозируется -13…-15°C, днем -9…-11°C. Ожидается облачная погода с прояснениями и временами небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Усть-Цильме ночью температура опустится до -11…-13°C, днем потеплеет до -8…-10°C. Временами ожидается снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Вуктыле ночью ожидается похолодание до -18…-20°C, днем -12…-14°C. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Ветер южный, умеренный.

В Троицко-Печорске ночью столбик термометра опустится до -20…-22°C, днем -15…-17°C. Преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Объячево ночью ожидается -17…-19°C, днем -12…-14°C. Преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Республике Коми увеличена компенсация донорам крови.

