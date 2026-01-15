В Коми у женщин меньше свободного времени из-за домашних работ, чем у мужчин

В рабочие дни представители "сильного пола" спят в среднем 33, 7% времени, женщины – 33, 3%. В выходные жители увеличивают продолжительность сна, мужчины – примерно на 43 минуты, женщины – на 35. На личную гигиену и уход за собой и те, и другие тратят примерно одинаковое количество времени – 16, 5% и 16, 9% соответственно.

Согласно исследованию Комистата, треть жизни среднестатистического жителя региона уходит на сон. При этом установлено, что распорядок дня мужчин и женщин существенно различается.

Главные различия кроются в сфере занятости и домашних дел. В будни мужчины посвящают основной работе 22, 5% времени, что значительно превышает аналогичный показатель у женщин (18, 1%). Также мужчины больше времени уделяют учебе (1, 9% против 0, 9%) и самостоятельному производству товаров (3, 7% против 2, 5%).

Зато женщины лидируют в ведении домашнего хозяйства. В будние дни они тратят на заботу о доме, детях и родственниках 3 часа 37 минут (15, 1% суток), что на два часа больше, чем у мужчин (6, 9%). В выходные этот разрыв сохраняется: 4 часа 42 минуты у женщин против 2 часов 20 минут у мужчин.

В результате мужчины располагают большим количеством свободного времени. В будни разница составляет около получаса, в выходные – более часа. Соответственно, и на досуг (спорт, культуру, развлечения) мужчины тратят больше времени: 12, 0% в будни против 10, 0% у женщин. В выходные разрыв еще заметнее: 17, 8% у мужчин и 12, 3% у женщин.

Интересно, что женщины больше времени уделяют общению и социальным связям, чем мужчины, как в будние, так и в выходные дни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре и пригороде перекроют дороги.