Жителей Республики Коми ожидает морозная погода с небольшими осадками 15 января

В Сыктывкаре прогнозируется облачность с прояснениями. Температура воздуха как ночью, так и днем будет колебаться в пределах -12…-14 °C. Ожидается небольшой снег в ночное время, а днем – преимущественно без осадков.

Ветер преимущественно южный, от слабого до умеренного.

В Ухте ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до -15…-17 °C, днем потеплеет до -9…-11 °C. Ночью ожидается умеренный снег, днем – небольшой.

В Печоре синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и снег. Ночная температура воздуха составит -18…-20 °C, дневная – -10…-12 °C. Ветер умеренный.

Для Воркуты прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -25…-27 °C, днем поднимется до -14…-16 °C. Ветер умеренный.

В Усинске ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Температура ночью -19…-21 °C, днем -12…-14 °C. Ветер умеренный.

Аналогичная погода ожидается и в Инте: облачность с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура -25…-27 °C, дневная -12…-14 °C. Ветер умеренный.

В Усть-Цильме прогнозируется облачность с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью составит -15…-17 °C, днем -8…-10 °C. Ветер слабый.

В Вуктыле ожидается облачная погода и снег. Ночная температура -17…-19 °C, днем -10…-12 °C. Ветер слабый.

В Троицко-Печорске прогнозируется переменная облачность, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью -18…-20 °C, днем -13…-15 °C. Ветер слабый.

В Объячево ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура как ночью, так и днем будет держаться на отметке -14…-16 °C. Ветер слабый.