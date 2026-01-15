Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Жителей Республики Коми ожидает морозная погода с небольшими осадками 15 января

Жителей Республики Коми ожидает морозная погода с небольшими осадками 15 января Фото "Про Город"

Ветер преимущественно южный, от слабого до умеренного.

В Сыктывкаре прогнозируется облачность с прояснениями. Температура воздуха как ночью, так и днем будет колебаться в пределах -12…-14 °C. Ожидается небольшой снег в ночное время, а днем – преимущественно без осадков.

В Ухте ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до -15…-17 °C, днем потеплеет до -9…-11 °C. Ночью ожидается умеренный снег, днем – небольшой.

В Печоре синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и снег. Ночная температура воздуха составит -18…-20 °C, дневная – -10…-12 °C. Ветер умеренный.

Для Воркуты прогнозируется переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -25…-27 °C, днем поднимется до -14…-16 °C. Ветер умеренный.

В Усинске ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Температура ночью -19…-21 °C, днем -12…-14 °C. Ветер умеренный.

Аналогичная погода ожидается и в Инте: облачность с прояснениями, небольшой снег. Ночная температура -25…-27 °C, дневная -12…-14 °C. Ветер умеренный.

В Усть-Цильме прогнозируется облачность с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью составит -15…-17 °C, днем -8…-10 °C. Ветер слабый.

В Вуктыле ожидается облачная погода и снег. Ночная температура -17…-19 °C, днем -10…-12 °C. Ветер слабый.

В Троицко-Печорске прогнозируется переменная облачность, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью -18…-20 °C, днем -13…-15 °C. Ветер слабый.

В Объячево ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура как ночью, так и днем будет держаться на отметке -14…-16 °C. Ветер слабый.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+