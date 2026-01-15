В Коми прокуратура отстояла право ребенка‑инвалида на бесплатное питание

В ходе проверки, проведенной Ижемской районной, установлено нарушение прав семилетней девочки. Ребенок, согласно законодательству, обладает правом на бесплатное получение специализированного питания, необходимого ей по медицинским показаниям.

Однако, мать ребенка столкнулась с проблемой: в аптеке ей отказали в выдаче положенного питания по льготному рецепту из-за его отсутствия, в результате чего женщина была вынуждена покупать его за собственные деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.