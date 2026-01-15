В Коми прокуратура отстояла право ребенка‑инвалида на бесплатное питание
- 08:45 15 января
- Инесса Богатая
В ходе проверки, проведенной Ижемской районной, установлено нарушение прав семилетней девочки. Ребенок, согласно законодательству, обладает правом на бесплатное получение специализированного питания, необходимого ей по медицинским показаниям.
Однако, мать ребенка столкнулась с проблемой: в аптеке ей отказали в выдаче положенного питания по льготному рецепту из-за его отсутствия, в результате чего женщина была вынуждена покупать его за собственные деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В целях защиты прав ребенка ведомство обратилось в суд с иском к Министерству здравоохранения Республики Коми. В исковом заявлении содержалось требование о возмещении финансовых средств, затраченных заявительницей на приобретение лечебного питания для дочери. Ижемский районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, постановив взыскать с Министерства здравоохранения Республики Коми 57 тысяч рублей.
После того, как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура Ижемского района обеспечит контроль за его фактическим исполнением, гарантируя своевременную выплату компенсации семье ребенка-инвалида.
