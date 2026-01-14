Из Сыктывкара "Почта России" отправила более 500 писем Деду Морозу
- 01:00 15 января
- Инесса Богатая
В период новогодних праздников в театре драмы им. В. Савина функционировал пункт посткроссинга, где посетители могли бесплатно отправить открытки с поздравлениями. По данным учреждения, зрители отправили около тысячи открыток своим родным и друзьям, а также более пятисот писем адресованных непосредственно Деду Морозу.
Эти праздничные послания с теплыми словами разлетелись в разные уголки России. Первые весточки уже достигли адресатов в городах и районах Республики Коми и соседних областей, а также находятся в пути к жителям Сибири, Урала, Дальнего Востока и южных регионов страны.
Основным получателем новогодней корреспонденции от юных театралов стал Дед Мороз. Письма, наполненные мечтами и надеждами, были отправлены в его резиденцию в Великом Устюге и уже прибыли к сказочному волшебнику.
Геннадий Шарыгин, директор УФПС Республики Коми, подчеркнул радость повторного участия в акции "Новогодняя театральная почта", отметив важность возможности быть связующим звеном для детских эмоций и желаний, а также поддержания традиции обмена новогодними и рождественскими поздравлениями.
