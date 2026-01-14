Логотип новостного портала Прогород
Юные борцы из Коми триумфально выступили на первенстве СЗФО

Юные борцы из Коми триумфально выступили на первенстве СЗФОФото Минспорта Коми

Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Калининграде. Об этом сообщает Минспорта региона.

Более ста атлетов из различных регионов СЗФО, включая Коми, Карелию, Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую, Вологодскую и Калининградскую области, оспаривали награды в 12 весовых категориях.

Команда Республики Коми, состоявшая из 15 борцов, продемонстрировала высокий уровень подготовки. Золотые медали завоевали Магомед Исраилов (Усинск), Яков Худи (Инта), а также сыктывкарцы Михаил Петров и Тамирлан Фарзалиев. Усинский спортсмен Тимур Байрамов стал серебряным призером. Бронзовые награды достались сыктывкарцам Роману Белякову, Григорию Блохину и Александру Белякову.

"Уверенная игра и отличный командный дух позволили нашим спортсменам завоевать восемь медалей", – отметили в Федерации спортивной борьбы Республики Коми, подчеркнув высокий уровень подготовки атлетов.

Победители и серебряные призеры получили право защищать честь Республики Коми на первенстве России, которое пройдет в Каспийске (Республика Дагестан).

Важно отметить, что развитие массового спорта и повышение качества жизни россиян является приоритетной задачей государственной программы "Спорт России", инициированной Президентом России Владимиром Путиным

Напомним, ранее сообщалось, что на лыжном комплексе в Коми выявили лучших спринтеров.

