Юные борцы из Коми триумфально выступили на первенстве СЗФО

Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Калининграде. Об этом сообщает Минспорта региона.

Более ста атлетов из различных регионов СЗФО, включая Коми, Карелию, Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую, Вологодскую и Калининградскую области, оспаривали награды в 12 весовых категориях.

Команда Республики Коми, состоявшая из 15 борцов, продемонстрировала высокий уровень подготовки. Золотые медали завоевали Магомед Исраилов (Усинск), Яков Худи (Инта), а также сыктывкарцы Михаил Петров и Тамирлан Фарзалиев. Усинский спортсмен Тимур Байрамов стал серебряным призером. Бронзовые награды достались сыктывкарцам Роману Белякову, Григорию Блохину и Александру Белякову.