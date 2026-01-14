Юные борцы из Коми триумфально выступили на первенстве СЗФО
- 21:45 14 января
- Инесса Богатая
Соревнования среди юношей до 16 лет прошли в Калининграде. Об этом сообщает Минспорта региона.
Более ста атлетов из различных регионов СЗФО, включая Коми, Карелию, Архангельскую, Ленинградскую, Новгородскую, Вологодскую и Калининградскую области, оспаривали награды в 12 весовых категориях.
Команда Республики Коми, состоявшая из 15 борцов, продемонстрировала высокий уровень подготовки. Золотые медали завоевали Магомед Исраилов (Усинск), Яков Худи (Инта), а также сыктывкарцы Михаил Петров и Тамирлан Фарзалиев. Усинский спортсмен Тимур Байрамов стал серебряным призером. Бронзовые награды достались сыктывкарцам Роману Белякову, Григорию Блохину и Александру Белякову.
"Уверенная игра и отличный командный дух позволили нашим спортсменам завоевать восемь медалей", – отметили в Федерации спортивной борьбы Республики Коми, подчеркнув высокий уровень подготовки атлетов.
Победители и серебряные призеры получили право защищать честь Республики Коми на первенстве России, которое пройдет в Каспийске (Республика Дагестан).
Важно отметить, что развитие массового спорта и повышение качества жизни россиян является приоритетной задачей государственной программы "Спорт России", инициированной Президентом России Владимиром Путиным
Напомним, ранее сообщалось, что на лыжном комплексе в Коми выявили лучших спринтеров.