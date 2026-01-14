Логотип новостного портала Прогород
Власти Коми намерены масштабировать программу обучения финансовой грамотности для бизнеса

Власти Коми намерены масштабировать программу обучения финансовой грамотности для бизнесаФото "Про Город"

В 2026 году в регионе ставят цель увеличить число обученных основам финансовой грамотности предпринимателей на 20% – до 400 человек. В прошлом году соответствующие тренинги прошли 205 потенциальных бизнесменов и 106 действующих представителей малого и среднего бизнеса, сообщили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, промышленности и транспорта.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в обучающих мероприятиях по финансовой грамотности участвовали 205 человек, планирующих открыть свое дело, и 106 субъектов МСП. В планах на 2026 год – расширение охвата программы до 400 слушателей.

Автономная некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства" Республики Коми является ключевым оператором образовательных программ. Для начинающих бизнесменов предлагается курс "Основы предпринимательской деятельности", а для действующих предпринимателей разработаны программы, направленные на совершенствование их навыков и компетенций.

В Республике Коми насчитывается 25, 8 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, и их число стабильно растет на 1-2% в год. В 2025 году количество занятых в этой сфере увеличилось на 8, 2%, достигнув 110 тысяч человек, что составляет треть трудоспособного населения региона.

