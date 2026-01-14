Власти Коми намерены масштабировать программу обучения финансовой грамотности для бизнеса

В 2026 году в регионе ставят цель увеличить число обученных основам финансовой грамотности предпринимателей на 20% – до 400 человек. В прошлом году соответствующие тренинги прошли 205 потенциальных бизнесменов и 106 действующих представителей малого и среднего бизнеса, сообщили ТАСС в региональном министерстве экономического развития, промышленности и транспорта.

