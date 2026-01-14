В Коми пожилой водитель спровоцировал двойное ДТП с тремя пострадавшими

В Сосногорском районе за сутки произошло три дорожных происшествия, в результате которых травмы получили пять человек. О деталях передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Наиболее серьезная авария произошла накануне днем на трассе Керки - Дутово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, двигаясь в направлении Нижнего Одеса, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем УАЗ-390945. От удара "Жигули" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Haval Jolion.