В Коми пожилой водитель спровоцировал двойное ДТП с тремя пострадавшими

В Коми пожилой водитель спровоцировал двойное ДТП с тремя пострадавшимиФото Управления Госавтоинспекции по Республике Коми

В Сосногорском районе за сутки произошло три дорожных происшествия, в результате которых травмы получили пять человек. О деталях передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Наиболее серьезная авария произошла накануне днем на трассе Керки - Дутово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, двигаясь в направлении Нижнего Одеса, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем УАЗ-390945. От удара "Жигули" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Haval Jolion.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ-2107, а также водитель УАЗа. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, но от госпитализации отказались. Инспекторы отмечают, что серьезных последствий удалось избежать благодаря использованию ремней безопасности. Виновник аварии, как выяснилось, имеет внушительный стаж вождения с 1975 года, однако неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Еще одна авария произошла утром в Сосногорске, где водитель Volkswagen Polo сбил 68-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая с подозрением на перелом бедра доставлена в больницу.

Вечером на трассе Вис – Малая Пера водитель Mercedes-Benz V-230 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ГАЗ-2790. В результате аварии водитель фургона получил черепно-мозговую травму и другие повреждения, но госпитализация ему не потребовалась. Водитель "Мерседеса", как оказалось, также имеет большой опыт вождения, но при этом регулярно нарушает правила дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми пожилая автоледи отправила водителя иномарки в больницу.

