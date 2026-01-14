Логотип новостного портала Прогород
В Коми пожилая автоледи отправила водителя иномарки в больницу

В Коми пожилая автоледи отправила водителя иномарки в больницу Фото Управления Госавтоинспекции по Республике Коми

Недалеко от Ухты, на съезде с дачного массива в районе Водного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota и Nissan. О деталях инцидента передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Авария зафиксирована 13 января в 14 часов 20 минут. 79-летняя автоледи, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, выезжала с территории дач вблизи поселка Водный на автодорогу, соединяющую Сыктывкар и Ухту. При совершении поворота налево и выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автомобилю Nissan Primera, двигавшемуся по главной дороге слева направо относительно направления движения Toyota, тем самым нарушив ПДД.

В результате столкновения водитель Nissan 64 лет получил серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, ушиб головы и разрыв селезенки. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Отмечается, что в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД, женщина, управлявшая Toyota RAV4 ранее 15 раз привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водительское удостоверение она получила в 2008 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 39 пациентов поступили в кардиодиспансер с острым инфарктом с начала 2026 года.

