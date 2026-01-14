В Коми пожилая автоледи отправила водителя иномарки в больницу

Недалеко от Ухты, на съезде с дачного массива в районе Водного, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota и Nissan. О деталях инцидента передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Авария зафиксирована 13 января в 14 часов 20 минут. 79-летняя автоледи, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, выезжала с территории дач вблизи поселка Водный на автодорогу, соединяющую Сыктывкар и Ухту. При совершении поворота налево и выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автомобилю Nissan Primera, двигавшемуся по главной дороге слева направо относительно направления движения Toyota, тем самым нарушив ПДД.