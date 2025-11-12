Жители Коми вернули в оборот более 700 тысяч рублей за "Монетную неделю"
- 22:00 12 ноября
- Инесса Богатая
В рамках акции, проходившей с 22 сентября по 4 октября 2025 года, граждане имели возможность обменять скопившиеся монеты на банкноты или перевести эквивалент на свой банковский счет.
Результаты осенней кампании превзошли показатели весеннего этапа: количество собранных монет возросло на 36%, а денежный эквивалент – на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России по региону.
Самыми востребованными у населения оказались монеты достоинством 10 рублей. Второе место по объему сданных монет заняли однорублевые, а третье – монеты номиналом 10 копеек.
"Монетная неделя" проводится дважды в год. По итогам обеих акций в 2025 году жители Коми вернули в денежный оборот 335 тысяч монет общей стоимостью почти 1, 3 миллиона рублей.
"Для возвращения монет в активное использование необязательно дожидаться проведения акции, – подчеркнул управляющий отделением Банка России по Республике Коми Глеб Чирков. – Их можно использовать для оплаты товаров и услуг. Кроме того, ряд банков и торговых точек продолжают принимать монеты и по завершении акции. Информацию об участниках и условиях приема можно найти на сайте монетнаянеделя.рф".
