Жители Коми вернули в оборот более 700 тысяч рублей за "Монетную неделю"

В рамках акции, проходившей с 22 сентября по 4 октября 2025 года, граждане имели возможность обменять скопившиеся монеты на банкноты или перевести эквивалент на свой банковский счет.

Результаты осенней кампании превзошли показатели весеннего этапа: количество собранных монет возросло на 36%, а денежный эквивалент – на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России по региону.

Самыми востребованными у населения оказались монеты достоинством 10 рублей. Второе место по объему сданных монет заняли однорублевые, а третье – монеты номиналом 10 копеек.

"Монетная неделя" проводится дважды в год. По итогам обеих акций в 2025 году жители Коми вернули в денежный оборот 335 тысяч монет общей стоимостью почти 1, 3 миллиона рублей.