Юг Коми накроют сильные снегопады
- 16:45 12 ноября
- Инесса Богатая
По информации ЦГМС, в период с 18:00 12 ноября до 06:00 13 ноября в Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском районах ожидаются обильные осадки от 6 до 10 мм осадков за период менее 12 часов, местами ухудшающие видимость до 500-1000 метров.
Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с настоятельной рекомендацией:
- Отложить туристические вылазки, посещение лесов и водоемов, а также отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях.
- Учитывая вероятность перебоев в электроснабжении, следует заранее подготовиться к возможному отключению электричества.
- Родителям необходимо провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения во время сильного снегопада.
- Пешеходам рекомендуется проявлять повышенное внимание при переходе улиц, особенно на пешеходных переходах, перекрестках и остановках общественного транспорта. Важно избегать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.
Во время обильного снегопада не рекомендуется отправляться в дальние поездки. В случае крайней необходимости перед выездом убедитесь в достаточном заряде аккумулятора мобильного телефона, соблюдайте повышенную осторожность на дорогах, придерживайтесь безопасной дистанции и скоростного режима. Не паркуйте автомобили на проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники и проезда оперативных служб.
Напоминаем:
В случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по единому номеру экстренных служб "112" (с любого телефона, как стационарного, так и мобильного).
