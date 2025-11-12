Юг Коми накроют сильные снегопады

По информации ЦГМС, в период с 18:00 12 ноября до 06:00 13 ноября в Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском районах ожидаются обильные осадки от 6 до 10 мм осадков за период менее 12 часов, местами ухудшающие видимость до 500-1000 метров.

Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с настоятельной рекомендацией: