Юг Коми накроют сильные снегопады

Юг Коми накроют сильные снегопадыФото "Про Город"

По информации ЦГМС, в период с 18:00 12 ноября до 06:00 13 ноября в Удорском, Княжпогостском, Усть-Вымском районах ожидаются обильные осадки от 6 до 10 мм осадков за период менее 12 часов, местами ухудшающие видимость до 500-1000 метров.

Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям с настоятельной рекомендацией:

  • Отложить туристические вылазки, посещение лесов и водоемов, а также отказаться от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Учитывая вероятность перебоев в электроснабжении, следует заранее подготовиться к возможному отключению электричества.
  • Родителям необходимо провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения во время сильного снегопада.
  • Пешеходам рекомендуется проявлять повышенное внимание при переходе улиц, особенно на пешеходных переходах, перекрестках и остановках общественного транспорта. Важно избегать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

Во время обильного снегопада не рекомендуется отправляться в дальние поездки. В случае крайней необходимости перед выездом убедитесь в достаточном заряде аккумулятора мобильного телефона, соблюдайте повышенную осторожность на дорогах, придерживайтесь безопасной дистанции и скоростного режима. Не паркуйте автомобили на проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники и проезда оперативных служб.

Напоминаем:

В случае любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по единому номеру экстренных служб "112" (с любого телефона, как стационарного, так и мобильного).

Напомним, ранее сообщалось, что житель Коми рассказал, что нельзя делать, если человеку стало плохо. 

