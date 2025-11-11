В Коми поддерживают молодых врачей: уроженка Инты вернулась в родную ЦРБ

Фото Минздрава Коми

В регионе уделяется большое внимание вопросу привлечения новых специалистов в сферу здравоохранения. В частности, Интинская центральная районная больница пополнилась новым врачом-терапевтом – Ариной Румянцевой, которая теперь работает в терапевтическом отделении. Арина Дмитриевна – уроженка Инты. После окончания гимназии №2 она поступила в Санкт-Петербургский медицинский университет имени Мечникова, получив целевое направление от Интинской ЦРБ.

Обучение в университете было сложным испытанием. Родители, видя трудности, предлагали ей прервать учебу. Тем не менее, Арина проявила настойчивость и не сдалась, несмотря на сложности и период пандемии COVID-19, когда всем пришлось столкнуться с непростыми условиями работы. В этот период Арина даже приезжала в Инту, чтобы оказать поддержку местным медикам.

После успешного окончания медицинского университета с отличием, Арина Дмитриевна прошла ординатуру по специальности "терапия" в центре Алмазова, расположенном в Санкт-Петербурге.