В Коми готовят к забою 12 тысяч оленей: из них произведут 1000 тонн мяса

В текущем году намечено отправить на убой свыше 12 тысяч особей северного оленя. Ожидаемый объем мяса в живом весе составит порядка 1000 тонн, что сопоставимо с показателями предыдущих лет.

Пресс-служба Минсельхоза республики информирует о старте ежегодного учета стада и начале заготовки оленины в предприятиях региона.

Первым к выполнению задач приступил производственный сельскохозяйственный кооператив "Оленевод", расположенный в городе Воркута.

Забой оленей в Республике Коми осуществляется на трех лицензированных убойных площадках, принадлежащих ООО "Северный" (Усинский район), ПСК "Оленевод" (Воркутинский район) и ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная" (Интинский район).

Итоги инвентаризации и заготовки мяса северных оленей будут подведены ориентировочно в феврале 2026 года, после завершения всех запланированных мероприятий.

