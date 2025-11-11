В Коми прошли республиканские соревнования по рукопашному бою
- 20:30 11 ноября
- Инесса Богатая
Турнир собрал более 150 лучших атлетов из разных городов и районов республики, включая Усинск, Печору, Усть-Цильму, Сосногорск, Ухту и Сыктывкар.
По результатам напряженных поединков, первое место заняла команда из Сосногорска. Спортсмены из Сыктывкара удостоились второго места. Ухтинцы замкнули тройку лидеров, взяв бронзу.
Во время мероприятия был организован фестиваль с демонстрацией приемов рукопашного боя, в котором участвовали юные бойцы в возрасте от 8 до 11 лет.
"Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и показали отличные результаты. Радует, что рукопашный бой набирает популярность среди молодежи. Надеемся, что кто-то из этих молодых спортсменов достигнет выдающихся успехов в будущем", – отметил Александр Жданов, глава Федерации рукопашного боя Республики Коми.
Победители получили право представлять республику на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые состоятся в начале зимы в Сосновом Бору Ленинградской области.
Развитие массового спорта и улучшение качества жизни граждан поддерживается государственной программой "Спорт России".
Напомним, ранее сообщалось, что Республика Коми завоевала "бронзу" в командном зачете на чемпионате СЗФО по кудо в Вологде.