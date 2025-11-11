В Коми прошли республиканские соревнования по рукопашному бою

Турнир собрал более 150 лучших атлетов из разных городов и районов республики, включая Усинск, Печору, Усть-Цильму, Сосногорск, Ухту и Сыктывкар.

По результатам напряженных поединков, первое место заняла команда из Сосногорска. Спортсмены из Сыктывкара удостоились второго места. Ухтинцы замкнули тройку лидеров, взяв бронзу.

Во время мероприятия был организован фестиваль с демонстрацией приемов рукопашного боя, в котором участвовали юные бойцы в возрасте от 8 до 11 лет.