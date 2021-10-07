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Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Коми

Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Коми

07 октября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Коми Фото из архива PG11.ru
Метеорологи опубликовали прогноз на октябрь

Как пишут синоптики Коми ЦГМС, в октябре средняя месячная температура в республике ожидается выше климатической нормы на 2...3°С (норма на крайнем северо-востоке -5°С, в северных и центральных районах -1...-3°С, в южных 0...+1°С). Месячное количество осадков в северных районах будет находиться в пределах 100-140% от нормы, в южных — 60-80 % (норма 52-67 мм, в крайних восточных районах 77-92 мм).

Прогнозируется, что до середины месяца погодные условия в основном будут находиться под влиянием области высокого атмосферного давления, влияние циклонов ожидается непродолжительным. Во второй половине месяца погода уже будет формироваться под влиянием североатлантических циклонов, что увеличит число ненастных дней с осадками смешанного вида.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0С к отрицательным значениям на крайнем северо-востоке наиболее вероятен в третьей пятидневке месяца, на остальной территории — в четвертой и пятой. Близко к этим датам начнется формирование снежного покрова.

В первой половине месяца преобладающие температуры воздуха ночью будут составлять +1...+6С, в отдельные ночи возможно понижение до -3...-5С, преобладающие дневные температуры — +4...+9С, в отдельные дни на основной территории +12...+14С.

Во второй половине месяца преобладающие ночные температуры воздуха будут составлять -1...-6С, в отдельные ночи в северных и центральных районах возможно понижение до -8....-15С, на крайнем северо-востоке — до -20С. Преобладающие дневные температуры воздуха ожидаются в пределах -2...+5С, на крайнем северо-востоке — в пределах -3...-8С.

На реках республики раннего появления льда и шуги не ожидается.

Синоптики уточняют, что прогноз является ориентировочным и отражает лишь вероятную тенденцию в изменении температуры воздуха внутри месяца.

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