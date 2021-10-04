Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам

Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам

04 октября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Рассказываем подробности

Денис Проценко, главный врач больницы №40 в Коммунарке, высказался по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом пишут “РИА Новости”.

Так, по его словам, ситуация не поддается прогнозам.

"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.

Напомним, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали почти 7,6 миллиона заражений, спасти не удалось почти 210 тысяч человек.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре на пяти перекрестках установят дополнительные секции светофора Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Какие продукты укрепят иммунитет ребенка: советы Роспотребнадзора Коми Читать
вчера
Синоптики рассказали, каким будет начало октября в Коми Читать
вчера
Ухтинцы из United Bit «олдскульно и стайлово» выступили в шоу «Новые танцы» на ТНТ Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
01 октября
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2022 году
29 сентября
В России предложили запретить людям с судимостью работать в такси
29 сентября
Вытащить людей из трущоб: в России запустят новую программу переселения из аварийного жилья
28 сентября
Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru