Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом не поддается прогнозам

Денис Проценко, главный врач больницы №40 в Коммунарке, высказался по поводу ситуации с коронавирусом. Об этом пишут “РИА Новости”.

Так, по его словам, ситуация не поддается прогнозам.

"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.

Напомним, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали почти 7,6 миллиона заражений, спасти не удалось почти 210 тысяч человек.