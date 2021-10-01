Минстрой Коми заверил, что 25-этажек в центре Сыктывкара не будет

Строительство 25-этажных домов в Сыктывкаре не планируется. Об этом сообщили на заседании общественного совета регионального Минстроя, пишет «Комиинформ».

Глава Минстроя Игорь Кузьмичев отметил, что именно о 25-этажках речь не шла и не будет идти. Он сказал, что поддерживает настрой горожан сохранить аутентичный облик исторической части столицы Коми, то есть с малоэтажной застройкой, большой частью из купеческих особняков. Однако, по мнению Кузьмичева, без многоэтажных домов в планируемом квартале застройки уже не обойтись.

Министр указал, что дома в 14-18 этажей стали классикой современного облика Сыктывкара еще несколько лет назад. По его мнению, при строгом соблюдении технологий с учётом специфики северных грунтов и болотистого характера почв со зданиями такой высотности ничего не происходит. При этом в домах от 12-ти этажей и выше себестоимость квадратного метра ниже, чем в менее высотных зданиях.

Также строительство высоток, по мнению Кузьмичева, должно помочь решить региону задачу в рамках программы «Комплексное развитие территорий». Эта задача направлена на развитие социальной и жилищной инфраструктуры, повышение конкуренции на рынке и создание условий, привлекательных для бизнеса за пределами Коми.

– Но не конкретно высотой в 25 этажей, а до указанной "планки". То есть: мы лишь обозначили верхний предел, однако предлагать будем потенциальным строителям параметры меньшей этажности, - добавил Игорь Кузьмичев.

Напомним, против строительства 25-этажных зданий выступили против мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и главный архитектор города Владимир Рунг. Их позицию поддержал и блогер Илья Варламов, который назвал проект бредом. А урбанист Дмитрий Махов отметил, что строительство столь высотных зданий просто опасно для жителей Сыктывкара.