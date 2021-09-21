В Сыктывкаре построят 25-этажки. Эксперт рассказал, чем это опасно для города

В сентябре Сыктывкар посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, на встрече ему рассказали, что в одном из районов столицы Коми построят 25-этажные небоскребы. Урбанист Дмитрий Махов рассказал, почему это - откровенно плохая идея.

Квартал, на котором будут строиться небоскребы

Чтобы построить многоэтажные дома, планируют расселить и снести 23 жилых дома. Все они признаны аварийными. Отмечается, что этот район требует модернизации.

Но урбанисты заявляют, что такие 25-этажки могут создать большие проблемы.