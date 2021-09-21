В Сыктывкаре построят 25-этажки. Эксперт рассказал, чем это опасно для города

В Сыктывкаре построят 25-этажки. Эксперт рассказал, чем это опасно для города21 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
У Севера нет опыта строительства таких зданий
В сентябре Сыктывкар посетил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, на встрече ему рассказали, что в одном из районов столицы Коми построят 25-этажные небоскребы. Урбанист Дмитрий Махов рассказал, почему это - откровенно плохая идея.
Квартал, на котором будут строиться небоскребы
Чтобы построить многоэтажные дома, планируют расселить и снести 23 жилых дома. Все они признаны аварийными. Отмечается, что этот район требует модернизации.
Но урбанисты заявляют, что такие 25-этажки могут создать большие проблемы.
- Видимо, те, кто предложил эту идею, переиграли в SimCity, либо не понимают, как сейчас строятся современные города. 25-этажные здания Сыктывкару не нужны.
Во-первых, с архитектурной точки зрения, они будут выделяться среди района 5-этажных зданий, и будут давить своей высотой. Во-вторых, увеличение числа жителей приведет к нагрузке на коммуникацию, инфраструктуру и социально-культурные объекты района. В-третьих, современный подход – это средняя этажность домов (4-6 этажей). Такая этажность позволяет создать комфортные дворы и кварталы, создать благоприятные условия для формирования соседских коммуникаций для решения и реализации домовых инициатив. В-четвертых, есть ли опыт строить такие массивные сооружения на Севере? Кто и как будет обслуживать данное здание? Как будут тушить пожар на верхних этажах?
С птичьего полета видно, какая там зеленая территория сейчас, хочется, чтобы Сыктывкар, как "столица леса" сохранил этот район таким. Можно сделать тут экологический квартал, построить деревянные дома средней этажности с большой зеленой зоной, - рассказал урбанист.
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21 сентября 2021, 17:06
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