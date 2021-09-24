Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе

Мэрия Сыктывкара не поддерживает идею необходимости возведения 25-этажных жилых комплексов. Комментарии главы администрации и главного архитектора распространяет пресс-служба мэрии.

Напомним, инициативу по строительству многоэтажек озвучил Минстрой Коми в ходе визита в регион замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина.

Горожане в социальных сетях резко раскритиковали идею строительства на месте ветхих деревянных домов в центре города – например, по Октябрьскому проспекту – высотных жилых комплексов. Таких же позиций придерживаются и активисты «Городских проектов». Они рассказали, что 25-этажки не только некрасивы, но еще и по-настоящему опасны для горожан.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова на своей страничке «Вконтакте» также высказалась по этому поводу.

– Несмотря на заявления Минстроя РК, лично я уверена, что это – не наша история, такие дома в центре Сыктывкара строить нельзя, – отреагировала Наталья Хозяинова.

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг тоже высказался против такой идеи. По его словам, современные тенденции застройки «городской ткани» выражаются в комфортной среде с высоким качеством благоустройства и соразмерными для человека кварталами, что напрямую связано с этажностью застройки.

– Комфортная для человека застройка – не более девяти этажей, она должна быть переменной и разнообразной, с большим спектром сервисов торговли и бытового обслуживания. Также этажность имеет прямую зависимость от окружающего пространства, места, размеров и планировки города, исторических предпосылок. 25-этажная застройка в среде Сыктывкара ничем не обоснована, является инородной к пространству, антигуманной для человека, – прокомментировал Владимир Рунг.

Он подчеркнул, что именно по соображениям снижения допустимой этажности с 2020 года в генплане, а также правилах землепользования и застройки нашего города закреплено обязательное для застройщиков требование к строительству зданий не более 12 этажей, вместо прежних 14. На сей момент 12 этажей является компромиссным вариантом между интересами горожан в сфере комфортной среды и финансовой стороной вопроса для девелоперов.

Вместе с этим, Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка разработан стандарт комплексного развития территорий, в котором также закреплена максимальная этажность застройки российских городов в девять этажей. Предполагается, что руководство ляжет в основу усовершенствования федеральной нормативно-правовой базы в области градорегулирования и архитектурного проектирования.

Кроме этого, в ближайшее время планируется заседание Градостроительного совета Сыктывкара, членами которого являются практикующие архитекторы и проектировщики, которые обсудят инициативу Минстроя РК по строительству 25 этажных высоток в Сыктывкаре.