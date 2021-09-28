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«Какой же п****ц»: Илья Варламов раскритиковал планы по строительству 25-этажек в центре Сыктывкара

«Какой же п****ц»: Илья Варламов раскритиковал планы по строительству 25-этажек в центре Сыктывкара

28 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Какой же п****ц»: Илья Варламов раскритиковал планы по строительству 25-этажек в центре Сыктывкара Фото из архива PG11.ru
Блогер не стеснялся в выражениях при обосновании своей позиции

Уже почти неделю сыктывкарцы обсуждают планы по строительству 25-этажек в центре города. К дискуссии присоединился и блогер-урбанист Илья Варламов, который жестко раскритиковал идеи Минстроя Коми. PG11.ru приводит основные моменты из блога Варламова.

– Друзья, в Сыктывкаре творится что-то невероятное! Там власти Коми с полного одобрения Минстроя России решили уничтожить сразу три квартала деревянных домов и застроить их 25-этажками, – пишет блогер. 

Напомним, инициативу по строительству многоэтажек озвучил Минстрой Коми в ходе визита в регион замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина. Чиновник эти планы оценил положительно.

– То есть они на полном серьёзе собираются сбросить почти на центр малоэтажного 250-тысячного города инфраструктурную бомбу. Какой же п****ц... 
Это при том, что недавно Минстрой вместе с ДОМ.РФ и со "Стрелкой" публиковал "Стандарт комплексного развития территорий", который предусматривает застройку наших городов домами не выше 9 этажей. Но какие могут быть стандарты, когда где-то мучается несчастный застройщик, который вот-вот загнётся без муравейников посреди Сыктывкара? Слава богу, у страдающего девелопера нашлись защитники в лице руководства Республики Коми и Минстроя РФ! – дополнил Варламов. 

В планах Минстроя – снести 16,8 тысяч квадратных метров жилья, а на их месте построить 160 тысяч квадратных метров. 

– А-А-А-А-А! То есть они берут сложившийся район и просто ****** [строят] туда в 10 раз больше жилья, чем было! Ну а чё такого? Жила, условно, тысяча человек, а будет 10 000. Какая разница? Ведь дворы, дороги, парки, детсады, школы и больницы им не нужны. И да, это только первая очередь. За ней планируется ввод ещё двух таких кварталов вдоль Октябрьского проспекта – на 120 и 110 тысяч кв. метров жилья соответственно. Ну правильно, почему бы нам не ********* [построить] новое Мурино посреди Сыктывкара! – пишет блогер.

Как объясняет урбанист, Сыктывкар – мало- и среднеэтажный город. Многоэтажки выглядят в столице Коми как инородный элемент. В качестве примера правильной застройки города Варламов показывает район с домами в 3-5 этажей за Свято-Стефановским собором. 

Отдельно блогер похвалил позицию мэра Натальи Хозяиновой, которая выступила против строительства многоэтажек. 

– И очень круто, что мэр не побоялась открыто высказать свою позицию. Это значит, что по крайней мере в этом вопросе она к Сыктывкару неравнодушна. Главное, чтобы теперь её не сожрал обиженный застройщик, мечтающий изгадить столицу Коми многоэтажками, – закончил блогер. 

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Комментарии 4

час назад гость
а вообще мнение жителей Сыктывкара кто-то спрашивал про эти 25-тиэтажки??? На кой они нам??? мест в дет.садах и школах в центре нет, весь Октябрьский стоит в пробках, коммуникации будут работать только на этот район!!! Поликлиники переполнены - на приём месяцами не попасть!!! А наши пожарные готовы к ЧП на 20-х этажах??? ТСЖ в таких муравейниках никогда не соберёт нормального собрания собственников для решения задач и проблем...
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час назад Мурка
При том что для центра уже был разработан учебный проект, который в том числе учитывает границы санитарных зон, который можно упростить, сместить велодорожки (или вовсе их не делать) и дать ход строительству https/pg11.ru/news/72441
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56 минут назад Горожанин
Мурка
При том что для центра уже был разработан учебный проект, который в том числе учитывает границы санитарных зон, который можно упростить, сместить велодорожки (или вовсе их не делать) и дать ход строительству https://pg11.ru/news/72441
pg11.ru/news/72441
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38 минут назад Алекс
Специалист,б...ь! Что блогер-что пи...р! Професси,мать вашу!
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