«Какой же п****ц»: Илья Варламов раскритиковал планы по строительству 25-этажек в центре Сыктывкара

Уже почти неделю сыктывкарцы обсуждают планы по строительству 25-этажек в центре города. К дискуссии присоединился и блогер-урбанист Илья Варламов, который жестко раскритиковал идеи Минстроя Коми. PG11.ru приводит основные моменты из блога Варламова.

– Друзья, в Сыктывкаре творится что-то невероятное! Там власти Коми с полного одобрения Минстроя России решили уничтожить сразу три квартала деревянных домов и застроить их 25-этажками, – пишет блогер.

Напомним, инициативу по строительству многоэтажек озвучил Минстрой Коми в ходе визита в регион замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина. Чиновник эти планы оценил положительно.

– То есть они на полном серьёзе собираются сбросить почти на центр малоэтажного 250-тысячного города инфраструктурную бомбу. Какой же п****ц...

Это при том, что недавно Минстрой вместе с ДОМ.РФ и со "Стрелкой" публиковал "Стандарт комплексного развития территорий", который предусматривает застройку наших городов домами не выше 9 этажей. Но какие могут быть стандарты, когда где-то мучается несчастный застройщик, который вот-вот загнётся без муравейников посреди Сыктывкара? Слава богу, у страдающего девелопера нашлись защитники в лице руководства Республики Коми и Минстроя РФ! – дополнил Варламов.

В планах Минстроя – снести 16,8 тысяч квадратных метров жилья, а на их месте построить 160 тысяч квадратных метров.

– А-А-А-А-А! То есть они берут сложившийся район и просто ****** [строят] туда в 10 раз больше жилья, чем было! Ну а чё такого? Жила, условно, тысяча человек, а будет 10 000. Какая разница? Ведь дворы, дороги, парки, детсады, школы и больницы им не нужны. И да, это только первая очередь. За ней планируется ввод ещё двух таких кварталов вдоль Октябрьского проспекта – на 120 и 110 тысяч кв. метров жилья соответственно. Ну правильно, почему бы нам не ********* [построить] новое Мурино посреди Сыктывкара! – пишет блогер.

Как объясняет урбанист, Сыктывкар – мало- и среднеэтажный город. Многоэтажки выглядят в столице Коми как инородный элемент. В качестве примера правильной застройки города Варламов показывает район с домами в 3-5 этажей за Свято-Стефановским собором.

Отдельно блогер похвалил позицию мэра Натальи Хозяиновой, которая выступила против строительства многоэтажек.