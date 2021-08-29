Экономисты рассказали о плюсах и минусах ипотеки

Экономисты рассказали о плюсах и минусах ипотеки29 августа 2021
Фото из архива PG11.ru
Со временем жилье существенно дорожает
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки. Об этом сообщает "Лента".
- Де-факто за счет относительно невысоких процентов привлечения средств человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки, — отметил он.
Косой добавил, что также происходит некоторое обесценивание денег, таким образом доля расходов на ипотеку обычно снижается.
При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин подчеркнул, что вопрос, который связан с выплатой долгов, в любом случае невыгоден.
- Даже с учетом льготной ипотеки, человек переплачивает за 20 лет в два с половиной раза <...> Это выгодно только в растущей экономике, — сказал он.
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29 августа 2021, 09:04
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