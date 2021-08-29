Экономисты рассказали о плюсах и минусах ипотеки

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки. Об этом сообщает "Лента".

- Де-факто за счет относительно невысоких процентов привлечения средств человек может купить жилье, которое через несколько лет может стоить существенно дороже, чем была средняя цена покупки, — отметил он.

Косой добавил, что также происходит некоторое обесценивание денег, таким образом доля расходов на ипотеку обычно снижается.

При этом экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин подчеркнул, что вопрос, который связан с выплатой долгов, в любом случае невыгоден.