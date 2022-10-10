14-летнюю девочку из Ухты ищут уже пятый день: как идут поиски

Девочка ушла из дома в школу 5 октября и так не вернулась.Подросток намеренно оставила дома телефон и удалила все свои соцсети.

На 10 октября Анастасию ищут 20 волонтеров. Они прочесывают лесополосу, проводят опрос населения и расклеивают ориентировки и фотографии девочки по нескольким районам: Ухта, Сосногорск, Шудаяг, Ветлосян и Водный.

Ближе к вечеру к поисковому отряду присоединятся добровольцы.

7 октября спасательный отряд обнаружил рюкзак девочки возле одного из ухтинских водоемов. К сожалению, находка ни к чему не привела. Девочку ищут ежедневно, но пока безуспешно.

Родители Анастасии не теряют надежды ее найти. Они записали видеообращение к своей дочери в надежде, что она его увидит. В нем мама и папа девочки просили ее вернуться домой.