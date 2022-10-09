Родители пропавшей в Коми 14-летней девочки записали видеообращение

"Настенька, возвращайся домой. Мы очень тебя любим и ждем. Ничего не бойся, просто приди", - обратились с экранов родители подростка.

Родители 14-летней Анастасии Поздеевой из Ухты записали для своей пропавшей дочери видеообращение. Его показали на телеканале “Юрган”, в надежде, что ребенок услышит это и вернется.

Напомним, Анастасия пропала 5 октября. Именно в этот день родители обратились с заявлением в полицию. Позже, 7 октября, в Ухте нашли рюкзак девочки, с которым она отправилась в лицей в день исчезновения. Личные вещи подростка нашли на дереве у местного водоема.