Выяснились тревожные подробности о пропавшей 14-летней девочке из Ухты

К поискам 14-летней Анастасии Поздеевой, которая пропала в Ухте 5 октября, подключились следователи. Вскоре оказалось, что, вероятно, девочка ушла из дома намеренно. Об этом, ссылаясь на мать ребенка, сообщает “КП-Коми”.

По словам матери Анастасии, девочка оставила дома свой смартфон, а до исчезновения удалила все свои аккаунты в соцсетях. Позже на странице во “ВКонтакте” под именем Анастасия Поздеева появилась запись: “Все хорошо, не ищите меня”. Затем страницу переименовали, а запись удалили. Сделала ли все это сама девочка, не ясно.