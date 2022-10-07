В Ухте нашли рюкзак пропавшей 14-летней девочки

В Ухте обнаружили рюкзак пропавшей 5 октября 14-летней Анастасии Поздеевой. Об этом сообщает “КП-Коми”. Сумку нашли возле одного из водоемов.

Анастасию ищут всем городом. Известно, что она родом из благополучной семьи и никогда не попадала в поле зрения правоохранителей. Проблем с учебой у девочки тоже не было. Ранее школьница никогда не пропадала надолго.