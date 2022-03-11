Пациенты Эжвинской горбольницы: «Сколько можно кормить нас как скот?»

В начале февраля 2022 года пациенты Эжвинской городской больницы жаловались на условия, в которых им приходится проходить лечение. Проблема раздулась в настоящий скандал, который, казалось бы, Минздраву Коми удалось уладить. Однако люди вновь начали жаловаться на еду в больнице. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, в чем проблема.

Бахром Амонов находится на лечении в Эжвинской горбольнице уже больше двух месяцев. Мужчина рассказал, что после последней публикации в «Pro Город Сыктывкар» о проблеме питания ситуация поменялась в лучшую сторону, но не более, чем на два дня.