Пациенты Эжвинской горбольницы: «Сколько можно кормить нас как скот?»

В начале февраля 2022 года пациенты Эжвинской городской больницы жаловались на условия, в которых им приходится проходить лечение. Проблема раздулась в настоящий скандал, который, казалось бы, Минздраву Коми удалось уладить. Однако люди вновь начали жаловаться на еду в больнице. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, в чем проблема.
Бахром Амонов находится на лечении в Эжвинской горбольнице уже больше двух месяцев. Мужчина рассказал, что после последней публикации в «Pro Город Сыктывкар» о проблеме питания ситуация поменялась в лучшую сторону, но не более, чем на два дня.
«Я уже привык к скудному питанию для самых неприхотливых. Но сегодняшний "обед" и меня не оставил равнодушным. Это было и по вкусу, и по виду просто блевотина. Сколько будут нас кормить как скот? Это еще не худшая сервировка, на вкус хуже, чем выглядит» — негодует пациент больницы.
Напомним, проблемы в Эжвинской горбольнице не ограничиваются некачественным питанием. В феврале 2022 года пациенты учреждения сообщили, что постельное белье сушат прямо в коридорах и на лестницах.