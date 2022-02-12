Еду для пациентов Эжвинской горбольницы будут готовить в КРКБ

Пациенты эжвинской больницы с 11 февраля будут получить питание из Коми республиканской клинической больницы. Об этом сообщается в официальной группе Эжвинской горбольницы.
Очередная смена поставщика еды — временная мера. Такое решение приняли из-за того, что компания ООО «РПС» снова доставляла питание с опозданием.
«С завтрашнего дня привозить еду будем самостоятельно, этот вопрос контролирую лично. Кроме того, с понедельника начнем установку микроволновых печей в отделениях. Также наши юристы готовят претензионное письмо в адрес ООО «РПС», — обратился к пациентам главный врач учреждения Олег Удоратин.
Напомним, ранее «Pro Город Сыктывкар» сообщал о том, что пациенты эжвинской больницы уже давно жалуются на отвратительное питание. Люди сравнивали условия в больнице с концлагерем, очевидцы сообщали, кто кому-то еда доставалась всего раз в сутки.