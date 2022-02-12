Еду для пациентов Эжвинской горбольницы будут готовить в КРКБ

Пациенты эжвинской больницы с 11 февраля будут получить питание из Коми республиканской клинической больницы. Об этом сообщается в официальной группе Эжвинской горбольницы.

Очередная смена поставщика еды — временная мера. Такое решение приняли из-за того, что компания ООО «РПС» снова доставляла питание с опозданием.