Пациенты об эжвинской больнице: «Попали в концлагерь»

Пациенты эжвинской больницы Сыктывкара утверждают, что их отвратительно кормят. 6 февраля обед привезли только вечером, еда была холодной. Людям приходится заказывать доставку, запасаться хлебом или ждать продукты от родственников. «Pro Город Сыктывкар» узнал, что сейчас происходит в больнице.

Сыктывкарка Людмила Селянинова легла в эжвинскую больницу 6 февраля и до сих пор пребывает в шоке от того, чем кормят пациентов.

«Здесь пациенты попали буквально в концлагерь. Завтрак привозят в 11:00, а обед в 17:00, без полдника и ужина, говорят, что еду возят из города. Девчонки все голодные, а пищеблок в больнице закрыт. Хотя никаких ремонтных работ там не производят. Ладно еще городские, а кто из района, так они вообще на выживании. Сегодня хирургии не достался завтрак, а нам привезли, но не соленый и с запахом подгорелого», – возмутилась пациентка.

По словам Людмилы, одни люди набирают хлеб, чтобы хоть как-то утолить голод, а другие за свои деньги заказывают доставку еды.