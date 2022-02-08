Пациенты об эжвинской больнице: «Попали в концлагерь»

Пациенты эжвинской больницы Сыктывкара утверждают, что их отвратительно кормят. 6 февраля обед привезли только вечером, еда была холодной. Людям приходится заказывать доставку, запасаться хлебом или ждать продукты от родственников. «Pro Город Сыктывкар» узнал, что сейчас происходит в больнице.
Сыктывкарка Людмила Селянинова легла в эжвинскую больницу 6 февраля и до сих пор пребывает в шоке от того, чем кормят пациентов.
«Здесь пациенты попали буквально в концлагерь. Завтрак привозят в 11:00, а обед в 17:00, без полдника и ужина, говорят, что еду возят из города. Девчонки все голодные, а пищеблок в больнице закрыт. Хотя никаких ремонтных работ там не производят. Ладно еще городские, а кто из района, так они вообще на выживании. Сегодня хирургии не достался завтрак, а нам привезли, но не соленый и с запахом подгорелого», – возмутилась пациентка.
По словам Людмилы, одни люди набирают хлеб, чтобы хоть как-то утолить голод, а другие за свои деньги заказывают доставку еды.
«Режим питания полностью нарушили. Сегодня, 7 февраля, завтрак был в 10:40, а обед в 16:30. Я переживаю за больных после операции. Им нужны силы на восстановление и режим, а тут такая колоссальная задержка по питанию», – сообщила Людмила.
Обед в эжвинской больнице. По словам Людмилы, на фото: «всё холодное, а первое блюдо – это что-то похожее на щи».
Мама Григория Кислякова попала в больницу 2 февраля и также в ужасе от еды.
«Кухня не работает в связи с ремонтом. Еду привозят из других учреждений: завтрак в 11:00, обед примерно в 16:00, а ужин в 18:00. Еда не всегда вкусная, зато всегда холодная», – рассказал «Pro Городу Сыктывкар» мужчина.
Это плов. Фото Людмилы Селяниновой.
По словам Григория, они нашли выход из этой ситуации, но есть и те, кого ему жалко:
«Маме я или тетя передаем продукты. А бабушки с районов лежат голодные», – сообщил Григорий.
Комментировать ситуацию журналисту «Pro Город Сыктывкар» в эжвинской больнице отказались. На момент публикации также не удалось получить разъяснения от Минздрава Коми. По словам пациентов больницы, после звонков и жалоб им пообещали с 8 февраля восстановить пищеблок в больнице.