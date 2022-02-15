Постельное белье пациентов эжвинской больницы сушат прямо в коридорах и на лестницах

Пациенты Эжвинской городской больницы сообщили в паблике «Наша Эжва» о том, что постельное белье в учреждении сушат прямо в общих коридорах и на перилах лестниц. «Pro Город Сыктывкар» постарался связаться с пациентами больницы, но они наотрез отказываются от большей огласки, явно опасаясь реакции сотрудников больницы: кто-то до сих пор получает лечение, а кого-то ждет хирургическое вмешательство.

Люди анонимно сообщают в сети что надавно по неизвестной причине в Эжвинской горбольнице промышленные стиральные машины заменили бытовыми. Сушильных машин, обычных сушилок и даже специально отведенного места для постирочной в больнице со слов пациентов нет, поэтому практически все помещения увешаны бельем.

Снимок анонимного подписчика паблика «Наша Эжва»

Очевидцы происходящего в ужасе: люди не понимают, почему главврач принял решение вешать белье в общих помещениях больницы, когда медики то и дело твердят о мерах безопасности в период пандемии.

Корреспондент «Pro Город Сыктывкар» попытался связаться с главврачом Эжвинской горбольницы Олегом Удоратиным, но это не принесло результатов: в приемной сообщили, что руководитель больницы не готов ответить на вопрос о белье на перилах и батареях.

«Pro Город Сыктывкар» продолжит внимательно следить за ситуацией.