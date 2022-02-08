Фирме, из-за которой пациенты Эжвинской горбольницы голодали, дали время на исправление

Скандал с питанием в Эжвинской горбольнице вынудил исполняющего обязанности Министра здравоохранения Коми Игоря Дягилева приехать на место и решать проблему самому. Он поговорил с пациентами, посмотрел, как и чем их кормят, а также взял ситуацию под свой контроль. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, что за фирма отвечала за то, что людей кормили три раза в день холодной и невкусной едой.

Как сообщили в Минздраве Коми, фирма называется ООО «Региональная производственная сеть продуктов питания» (РПС). Она должна по контракту на 14,8 млн рублей с 1 февраля по 30 ноября 2022 обеспечить людей качественной и полезной едой. В меню входил завтрак с сухим пайком, обед, полдник и ужин. По договору обед люди должны получить до 13:00, а вместо этого, по словам пациентов, он им приходил ближе к 17:00, да еще и холодный.

7 февраля в Эжвинской горбольнице на встрече с исполняющим обязанности министра участвовали и представители ООО РПС.

«Стороны обсудили существующие проблемы, связанные с качеством питания и оперативностью его подачи в лечебное учреждение. Компания объясняет задержки с питанием форс-мажором: у них заболели 4-5 сотрудников», – сообщили в Минздраве.

Глава Минздрава Коми не согласился с таким ответом: