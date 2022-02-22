С 21 февраля в России можно получить QR-код без прививки от ковида

Россияне с 21 февраля могут получать QR-коды о перенесенном ковиде по результату теста на антитела к коронавирусу. Такой приказ выпустил Минздрав России.

Раньше сертификат могли получить толькоофициально переболевшие люди, получившие положительный мазов на ковид, и привитые. Также QR-код могли получить те, у кого был медотвод от вакцинации. Действовал сертификат год.