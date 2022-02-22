С 21 февраля в России можно получить QR-код без прививки от ковида

Россияне с 21 февраля могут получать QR-коды о перенесенном ковиде по результату теста на антитела к коронавирусу. Такой приказ выпустил Минздрав России.
Раньше сертификат могли получить толькоофициально переболевшие люди, получившие положительный мазов на ковид, и привитые. Также QR-код могли получить те, у кого был медотвод от вакцинации. Действовал сертификат год.
Теперь, с 21 февраля, COVID-сертификат будет содержать данные о полном курсе вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или о наличии на Едином портале информации о положительном тесте на антитела. Срок действия сертификата составляет полгода с даты получения результата анализа.
Что важно, уровень антител не имеет значения, главное – их наличие.
Напомним, недавно сыктывкарка не смогла получить QR-код из-за того, что в поликлинике потеряли более 500 тестов на коронавирус. После громкого скандала учреждение поменяло лабораторию, однако горожанка так и осталась без заветного QR-кода.