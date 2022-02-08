Сыктывкарская поликлиника поменяла лабораторию из-за скандала с тестами на ковид

Сыктывкарка анонимно сообщала о том, что в Сыктывкарской городской поликлинике №3 пропало около 500 ПЦР-тестов на коронавирус. Главврач поликлиники Владимир Филиппов в ответе на редакционный запрос «Pro Город Сыктывкар» сообщил, какие меры уже приняли в учреждении для решения проблемы.

По информации от Сыктывкарской городской поликлиники №3, сейчас учреждение в процессе разбирательств с лабораторией «Гемотест», которая и проводила тесты для пациентов поликлиники. Также администрация учреждения уже заключила договор на проведение ПЦР-тестирования с другой лабораторией, ее название не раскрывается. Это главврач поликлиники называет решением ситуации.

Ответили в поликлинике и на вопрос о том, почему пациентам не сообщили о том, что их тесты утеряны, почему людей лишили возможности сдать анализ в частном порядке и все же получить заветный QR-код.

«Пациентам сразу не сообщили о произошедшем, так как анализы до сих пор находятся в работе в лаборатории», — сообщил Владимир Филиппов.

Также в ответе на запрос главврач поликлиники утверждает, что после завершения болезни пациентка не могла определить, что в ее крови есть антитела.