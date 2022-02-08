Сыктывкарская поликлиника поменяла лабораторию из-за скандала с тестами на ковид

Сыктывкарка анонимно сообщала о том, что в Сыктывкарской городской поликлинике №3 пропало около 500 ПЦР-тестов на коронавирус. Главврач поликлиники Владимир Филиппов в ответе на редакционный запрос «Pro Город Сыктывкар» сообщил, какие меры уже приняли в учреждении для решения проблемы.
По информации от Сыктывкарской городской поликлиники №3, сейчас учреждение в процессе разбирательств с лабораторией «Гемотест», которая и проводила тесты для пациентов поликлиники. Также администрация учреждения уже заключила договор на проведение ПЦР-тестирования с другой лабораторией, ее название не раскрывается. Это главврач поликлиники называет решением ситуации.
Ответили в поликлинике и на вопрос о том, почему пациентам не сообщили о том, что их тесты утеряны, почему людей лишили возможности сдать анализ в частном порядке и все же получить заветный QR-код.
«Пациентам сразу не сообщили о произошедшем, так как анализы до сих пор находятся в работе в лаборатории», — сообщил Владимир Филиппов.
Также в ответе на запрос главврач поликлиники утверждает, что после завершения болезни пациентка не могла определить, что в ее крови есть антитела.
«Не совсем понятно, если результат тестирования от 3 февраля отрицательный, как пациент определил наличие антител?», — отметил Владимир Филиппов.
Сыктывкарка объяснила, что спустя неделю решила сделать тест в частном порядке. Она обратилась в клинику и сдала анализ, который определяет и активную фазу заболевания, и наличие антител, которые указывают на перенесенный ранее ковид.
«Второй анализ 3 февраля я сдавала самостоятельно, потому что не дождалась результатов от поликлиники. Тест ПЦР, который выполняют в поликлинике, показывает лишь наличие ковида в текущий момент. А я сдавала и на определение текущего заболевания, и на антитела, чтобы понять, болела я все-таки или нет», — объяснила горожанка.
Однако вопрос остается открытым: если в поликлинике знали, что около 500 тестов не сделали в срок, почему пациентов не направили на повторное тестирование или хотя бы не сообщили о произошедшем?
«Мне до сих пор официального ответа от поликлиники или лаборатории не пришло, просто висит статус "в работе". Буду обращаться во все возможные инстанции, начну, наверное, с прокуратуры», — подытожила горожанка.
Хочется верить, что свет на эту историю сможет пролить Минздрав Коми. Но момент публикации статьи в ведомстве еще не дали информацию о том, какие санкции ждут руководство поликлиники и какая судьба ждет людей, которые, вероятно, перенесли коронавирус, но так и не получили QR-код.