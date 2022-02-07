Сыктывкарка: «В поликлинике потеряли около 500 ПЦР-тестов на ковид!»

Сыктывкарка анонимно сообщила в редакцию «Pro Город Сыктывкар» о том, что в Сыктывкарской городской поликлинике №3 пропало порядков 500 ПЦР-тестов на коронавирус. Корреспондент выяснил, что же произошло и знает ли о сложившейся ситуации Минздрав Коми.
Девушка рассказала, что 26 января 2022 года она обратилась в подразделение Сыктывкарской городской поликлиники №3 на Карла Маркса, 116 за медицинской помощью с симптомами коронавируса. На приеме у врача у сыктывкарки взяли мазок для проведения ПЦР-теста и сообщили, что результат будет готов в течение двух дней согласно законодательству. Однако, со слов горожанки, в указанный срок смс-сообщение о результате так и не пришло, поэтому она начала звонить и уточнять информацию в поликлинике и лаборатории «Гемотест», которая проводила анализ.
«Пыталась выяснить, кто отвечает за тесты – сама лаборатория или заказчик в лице поликлиники. В лаборатории и на линии оценки качества оказания медицинской помощи Минздрава мне сообщили, что первоочередное ответственное лицо все-таки поликлиника», – рассказала сыктывкарка.
Потеряв терпение, горожанка сделала еще один тест на коронавирус в частной клинике. Результат оказался отрицательным, но показал наличие антител к ковиду, поэтому женщина предполагает, что все же перенесла болезнь.
В конце концов, как сообщила сыктывкарка, она лично 4 февраля обратилась в регистратуру поликлиники №3, чтобы ей объяснили, почему результаты первого теста все еще недоступны.
«Меня пригласили в кабинет №119 для беседы с главврачом, и выяснилось, что все тесты, которые были сделаны 26 января, утеряны. Я спросила у сотрудницы администрации, которая меня приняла, почему же мне об этом не сообщили раньше. Мне ответили, мол, они не могут обзвонить все 500 человек. Но ведь я сама постоянно звонила и просила сказать, почему результатов так долго нет! Да и смс о результатах они же направляют как-то!», – отметила горожанка.
Со слов девушки, она так не смогла добиться внятного объяснения, почему информацию об утере тестов утаили от пациентов. Однако ей предложили альтернативный вариант – закрыть больничный по ОРВИ, а не по ковиду. Но это не устроило горожанку по целому ряду причин.
«У меня медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, поэтому я не могу получить QR-код, который сейчас требуют просто везде, приходится ходить со справкой. Кроме этого мне, как человеку с инвалидностью, в случае перенесенного ковида полагается дополнительная диспансеризация. А теперь на это теряю право из-за утраченного поликлиникой теста, еще и QR-кода нет. И почему мой больничный закроют по ОРВИ? Я еле приползла в поликлинику, ОРВИ так не проходит, к тому же второй тест, который я сделала самостоятельно, показал наличие антител», – рассказала горожанка.
Девушка поделилась, что очень раздосадована произошедшим и очень хочет понять, почему сотрудники поликлиники так поступили, почему просто не рассказали, что случилось и не пригласили на повторный забор материала.
«Мне хочется получить публичное разъяснение ситуации. В случае подтверждения факта массовой потери пяти сотен тестов, естественно, хотя бы признания "вины", ведь сотрудники поликлиники повели себя неэтично. Все понимают сложность нынешней ситуации, но это не оправдывает произошедшее, ведь от меня и еще нескольких сотен человек утаили информацию и не предупредили во время о потере. Еще и хотели сделать по сути подлог в виде больничного по ОРВИ. А в общении вели себя грубо и надменно. Хотелось бы, конечно, получить QR-код на основании антител, но это вряд ли возможно», – подытожила сыктывкарка.
В Минздраве Коми изданию «Pro Город Сыктывкар» сообщили, что редакционный запрос с просьбой объяснить происходящее направили в адрес поликлиники. На момент публикации ответа не поступило. «Pro Город Сыктывкар» продолжит внимательно следить за развитием событий.