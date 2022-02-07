Сыктывкарка: «В поликлинике потеряли около 500 ПЦР-тестов на ковид!»

Сыктывкарка анонимно сообщила в редакцию «Pro Город Сыктывкар» о том, что в Сыктывкарской городской поликлинике №3 пропало порядков 500 ПЦР-тестов на коронавирус. Корреспондент выяснил, что же произошло и знает ли о сложившейся ситуации Минздрав Коми.

Девушка рассказала, что 26 января 2022 года она обратилась в подразделение Сыктывкарской городской поликлиники №3 на Карла Маркса, 116 за медицинской помощью с симптомами коронавируса. На приеме у врача у сыктывкарки взяли мазок для проведения ПЦР-теста и сообщили, что результат будет готов в течение двух дней согласно законодательству. Однако, со слов горожанки, в указанный срок смс-сообщение о результате так и не пришло, поэтому она начала звонить и уточнять информацию в поликлинике и лаборатории «Гемотест», которая проводила анализ.

«Пыталась выяснить, кто отвечает за тесты – сама лаборатория или заказчик в лице поликлиники. В лаборатории и на линии оценки качества оказания медицинской помощи Минздрава мне сообщили, что первоочередное ответственное лицо все-таки поликлиника», – рассказала сыктывкарка.

Потеряв терпение, горожанка сделала еще один тест на коронавирус в частной клинике. Результат оказался отрицательным, но показал наличие антител к ковиду, поэтому женщина предполагает, что все же перенесла болезнь.

В конце концов, как сообщила сыктывкарка, она лично 4 февраля обратилась в регистратуру поликлиники №3, чтобы ей объяснили, почему результаты первого теста все еще недоступны.